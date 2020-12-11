Başkan Ceyhun: "Yürüdüğümüz yolu sevgi, merhamet ve kardeşlik ile güzelleştirelim"
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Başkan Ceyhun: "Yürüdüğümüz yolu sevgi, merhamet ve kardeşlik ile güzelleştirelim"

11.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:18
Başkan Ceyhun:

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle Suriye'den Kütahya'ya irtica eden iki aileyi ziyaret etti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle Suriye'den Kütahya'ya irtica eden iki aileyi ziyaret etti.

Dostluğun, sevginin, kardeşliğin, paylaşmanın yurdu olduklarını söyleyen İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Yürüdüğümüz yolu sevgi, merhamet ve kardeşlik ile güzelleştirelim" dedi.

Yedi çocuğunun üçünü savaşta kaybeden, biri kayıp olan, diğer iki çocuğu yurt dışında yaşayan ancak kendilerinden haber alınamayan ve yine bir çocuğu hapishanede olan Hayriye hanımı, Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle evinde ziyaret ettiklerini ifade eden Başkan Ceyhun, "Eşi Esad Bey hapishanede vefat etmiş. Üç yaşındaki torunu ile beraber zor şartlarda Vefa Mahallesi'nde hayatını sürdürmeye çalışan Hayriye Hanım, Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ve Cumhurbaşkanımıza, ayrıca teşekkür ettiğini dile getiriyor. Hayriye Hanım bir an önce kayıp evlatlarına kavuşmayı bekliyor. İkinci ziyaretimiz, aslen 1948'de ailesi Filistin'den göç edip Suriye'ye yerleşmiş, Suriye'de sağlık memuru olarak çalışan, Suriye'de yaşarken evi, iki arabası ve dükkanı olan Suriye iç savaşın 'da beş kızı ile beraber önce İdlib'e sonra Kütahya'ya üçüncü ilticayı yaşayan Ahmet bey ve ailesine oldu. En büyüğü 17, en küçüğü 3 yaşında 5 kızıyla birlikte iki yıldan beri Kütahya Vefa Mahallesi'nde hayatını sürdürmeye çalışıyor. Öyle ki vücuduna isabet eden şarapnel parçası göğsünden girip sırtından çıkan Ahmet Bey, şu an tam sağlıklı bir yaşam sürdürememekte. Türkiye'de olmaktan mutlu olan Ahmet Bey paranın gelip geçici olduğunu, her zaman güvende olduğumuz için hamt etmemiz gerektiğini, insanın vatanınızın kıymetini bilmesi gerektiğini özellikle belirtiyor. Rabb'im devletimize zeval vermesin" şeklinde konuştu.

Ziyaretlerde AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç ve AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Muhammed Ziya Afifi de hazır bulundu. - KÜTAHYA

Başkan Ceyhun: 'Yürüdüğümüz yolu sevgi, merhamet ve kardeşlik ile güzelleştirelim'
Başkan Ceyhun: 'Yürüdüğümüz yolu sevgi, merhamet ve kardeşlik ile güzelleştirelim'
Başkan Ceyhun: 'Yürüdüğümüz yolu sevgi, merhamet ve kardeşlik ile güzelleştirelim'
Başkan Ceyhun: 'Yürüdüğümüz yolu sevgi, merhamet ve kardeşlik ile güzelleştirelim'
Başkan Ceyhun: 'Yürüdüğümüz yolu sevgi, merhamet ve kardeşlik ile güzelleştirelim'
Başkan Ceyhun: 'Yürüdüğümüz yolu sevgi, merhamet ve kardeşlik ile güzelleştirelim'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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