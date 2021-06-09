Başkan Ceyhun: "Kütahya Millet Bahçesi 400 günde tamamlanacak"
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Başkan Ceyhun: "Kütahya Millet Bahçesi 400 günde tamamlanacak"

Başkan Ceyhun: 'Kütahya Millet Bahçesi 400 günde tamamlanacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kütahya'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına başlanan 40 milyon liraya mal olacak Millet Bahçesinin 400 günde tamamlanacağı bildirildi.

Kütahya'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına başlanan 40 milyon liraya mal olacak Millet Bahçesinin 400 günde tamamlanacağı bildirildi.

AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ile birlikte TOKİ tarafından Evliya Çelebi Mahallesi'nde yapımına başlanan "Kütahya Millet Bahçesi" inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Hazine arazisi üzerine kurulan 100 bin metrekare büyüklüğe sahip Kütahya Millet Bahçesinin, içerisinde barındıracağı Millet Kütüphanesi, çini satış binası, otoparkı, mescidi, yürüyüş parkurları, dinlenme alanları, bisiklet ve koşu yollarıyla 7'den 70'e tüm vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vereceğini söyleyen İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Bin 66 metrekare alana sahip Millet Kütüphanesi ile gençlere hem sosyalleşme hem de kültürel anlamda gelişme imkanı sunulacak Millet Bahçesinde, 8 bin 918 metrekare alana sahip 700 araç kapasiteli kapalı otopark da önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Yapımı hızla devam eden yaklaşık 40 milyon TL'ye mal olacak Millet Bahçesi 400 günde tamamlanıp kıymetli hemşerilerimizin hizmetine sunulacak. İlimize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Ceyhun: 'Kütahya Millet Bahçesi 400 günde tamamlanacak'
Başkan Ceyhun: 'Kütahya Millet Bahçesi 400 günde tamamlanacak'
Başkan Ceyhun: 'Kütahya Millet Bahçesi 400 günde tamamlanacak'
Başkan Ceyhun: 'Kütahya Millet Bahçesi 400 günde tamamlanacak'
Başkan Ceyhun: 'Kütahya Millet Bahçesi 400 günde tamamlanacak'
Başkan Ceyhun: 'Kütahya Millet Bahçesi 400 günde tamamlanacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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