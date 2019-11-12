Başkan Çetin, Pursaklar'da ağaç dikti

12.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:45

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ve vatandaşlar, Abadan Mahallesi Bal Ormanı'nda "Bugün Fidan Yarın Nefes" programı kapsamında fidanları toprakla buluşturdu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında yayımladığı genelgede, her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağını belirtirken, Pursaklar Belediyesi, Pursaklar Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle ilçeye bağlı Abadan Mahallesi'nde öğrencilerin katılımıyla ağaç dikme faaliyeti gerçekleştirildi.



Vatandaşlarla birlikte Abadan Mahallesi'nde bulunan Bal Ormanı'nda yapılan fidan dikme faaliyetine katılıp, öğrencilerle birlikte çam fidanlarını diken Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde doğa ve yeşile dikkat çekmek için yürütülen kampanyaya tam destek vermek üzere bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi.



Başkan Çetin, "Ormanlarımızı korumak, yeşil alanlara sahip çıkmak, artırmak ve yeni orman alanları oluşturmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli ve en paha biçilmez miras, yaşanabilecek bir ortam hazırlamak ve onu korumaktır. Öncelikle ülkemizin daha fazla yeşillenmesi ve ağaç sayısının artması için böylesine özel bir projenin başlatılması talimatını veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, şu anda 81 kentte fidanları toprakla buluşturan tüm doğa severlere, Abadan Mahallemizde Bal Ormanımızın bulunduğu bölgedeki etkinliklerimize katılarak yeşile ve doğaya sahip çıkan tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. Daha yeşil bir Türkiye için, daha yeşil bir Pursaklar için herkesi fidan dikmeye davet ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA