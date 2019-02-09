Başkan Çerçioğlu, Nazilli'de Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Nazilli'de muhtarlarla bir araya gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na Nazilli'den de tam destek geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin Nazilli'ye 5 yılda 75 milyon liralık yatırım yaptığını belirten Başkan Çerçioğlu, önümüzdeki dönemde de bu yatırımların artarak devam edeceğini söyledi.

Nazilli muhtarlarıyla buluşmada Başkan Çerçioğlu'na İYİ Parti Nazilli Belediye Başkan Adayı Kürşat Engin Özcan'ın yanı sıra CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural eşlik etti.

Buluşmada söz alan muhtarlar Büyükşehir Belediyesi'nin Nazilli'ye ve mahallelerine yaptığı yatırımlar için teşekkür edip Başkan Çerçioğlu'yla çalışmaktan çok mutlu olduklarını söyledi. Muhtarlar önümüzdeki dönemde de Başkan Çerçioğlu ve Başkan Özcan'la çalışmak istediklerini söyledi.

Şimdiye kadar Aydın'ın tüm diğer mahalleleri gibi Nazilli'nin mahallerine de ayrım yapmadan eşit hizmet ettiklerinin altını çizen Başkan Çerçioğlu "Ben Nazilliliyim. Sizler gibi ben de Nazilli sevdalısıyım. Önümüzdeki dönemde de Nazilli'mizin her mahallesine Özcan Başkan'la birlikte en iyi hizmeti vereceğiz. Verdiğiniz destekler için teşekkür ederim" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA