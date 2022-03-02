Başkan Çerçi, Başkan Ergün'ü Ziyaret Etti - Haberler

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Başkan Çerçi, Başkan Ergün'ü Ziyaret Etti

Bültenler - Güncel
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Başkan Çerçi, Başkan Ergün'ü Ziyaret Etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti.

YUNUSEMRE, MANİSA (Bültenler) - Ziyarette, ilçeye yapılacak olan proje ve hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Başkan Yardımcıları Dilşat Ulaş ve Mustafa Irmak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytaç Yalçınkaya'nın da yer aldığı ziyarette gündem Yunusemre ilçesi'ne yapılacak olan proje ve hizmetlerdi. Şehrin 17 ilçesinde aynı aşk ve özveriyle çalıştıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Yunusemre ilçemizde yapılacak olan projelerimiz ve çalışmalarımız ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerinde bulundu.

Bültenler - Güncel

Mehmet Çerçi, Cengiz Ergün, Yunusemre, Manisa, Güncel, Haberler

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