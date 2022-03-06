Başkan Çerçi AK Parti'li Yavuz'u ağırladı - Haberler

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Başkan Çerçi AK Parti'li Yavuz'u ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Çerçi AK Parti'li Yavuz'u ağırladı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'u Yunus Emre Kültür Park'ta ağırladı.

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'u Yunus Emre Kültür Park'ta ağırladı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bir dizi programa katılmak üzere Manisa'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'u Yunus Emre Kültür Parkında konuk etti. Yavuz'a AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Av. Harun Tüfekçi eşlik ederken ziyarette Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak ve partililer de hazır bulundu. Kültür parkı çok beğenen Ali İhsan Yavuz projenin hayata geçirilmesinde emeği olan Başkan Çerçi ve ekibini kutladı. Belediye Başkanı Çerçi, ziyaret sonunda konuklarına tablo hediye etti. - MANİSA

Başkan Çerçi AK Parti'li Yavuz'u ağırladı

Başkan Çerçi AK Parti'li Yavuz'u ağırladı

Başkan Çerçi AK Parti'li Yavuz'u ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Politika

Ali İhsan Yavuz, Mehmet Çerçi, Yunusemre, AK Parti, Politika, Haberler

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