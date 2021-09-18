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Başkan Cengiz mahalle ziyaretlerine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Başkan Cengiz mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Her fırsatta halk ile iç içe olan, vatandaşların sevincine ve mutluluğuna ortak olmayı ihmal etmeyen Başkan Yusuf Cengiz mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Her fırsatta halk ile iç içe olan, vatandaşların sevincine ve mutluluğuna ortak olmayı ihmal etmeyen Başkan Yusuf Cengiz mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Seçildiğimizden bu güne her zaman vatandaşlarımız ile samimiyetimizi hiç azaltmadık diyen Başkan Cengiz " İvrindi'de gerçekleştireceğimiz ciddi projelerimiz var. Bu projelerimizi çay sohbetleri esnasında halkımıza aktarıyoruz. Tabi ilçemizin çehresini değiştirecek projelerimiz de mevcut. Her projemizin baş mimarı bize olan desteklerini bir an olsun azaltmayan kıymetli İvrindi halkıdır. Özellikle ilçemizin kanayan yarası olan altyapı ve kanalizasyon şebeke hattı yenilemesine başladık. İlçe merkezimizin 2 yıl boyunca şantiye alanına döneceğini, her yeri kazacağımızı ve bu süreçte halkımızdan sağduyulu ve sabırlı olmalarını istedik. Onlar da sağolsunlar " Yeter ki su kesintisi sıkıntısından bizi kurtar biz beklemeye razıyız" dediler. Bu tür çalışmaları halka aktardığımızda, halk ile sürekli diyalog kurarak talep ve önerileri dinlediğinizde güzel işler yapıyorsunuz. Bizler bunu şiar edindik. Başkan yardımcımız, Belediye Birim müdürlerimiz hepimiz çalışmaların yapıldığı alanları yerinde incelemeyi ihmal etmiyoruz. Görüyor, inceliyor ve bölge halkını bilgilendiriyoruz. Bunu da mahalle ziyaretleri ile gerçekleştiriyoruz.

En büyük güç kaynağımız vatandaşlarımızın bize olan güveni

Her mahallemize dokunuyor, vatandaşlarımız ile buluşuyoruz diyen Başkan Cengiz " Her hafta fırsat bulduğumuzda mahalle gezileri gerçekleştiriyoruz. Bugün de KüçükIlıca mahallemizdeyiz. Vatandaşlarımızın düğün ve sünnet cemiyetlerine katılmayı ihmal etmiyoruz. Özellikle Cuma günlerini her hafta başka camilerde idrak ederek vatandaşlarımızla görüşme fırsatı yakalıyoruz. Halkımızın nabzını, memnuniyetlerini ve taleplerini dinleme imkanına sahip oluyoruz. Bu bizler için çok verimli oluyor. Hem vatandaşlarımız memnun kalıyor, hem de bizler olumlu veya olumsuz olan her konuyu yerinde görme ve duyma imkanına erişmiş oluyoruz. Seçildiğimizden bu yana çok verimli hizmet süreci geçirdik. İnşallah durmadan, yılmadan hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Sonunda kazanan İvrindi olacak" dedi. - BALIKESİR

Başkan Cengiz mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Başkan Cengiz mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Başkan Cengiz mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Başkan Cengiz mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Haber: Başkan Cengiz mahalle ziyaretlerine devam ediyor - Haberler
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