Başkan Cengiz Ergün, Ahmet Öküzcüoğlu'nu Konuk Etti - Haberler
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Başkan Cengiz Ergün, Ahmet Öküzcüoğlu'nu Konuk Etti

Bültenler - Güncel
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Başkan Cengiz Ergün, Ahmet Öküzcüoğlu'nu Konuk Etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu makamında konuk etti.

ALAŞEHİR, MANİSA (Bültenler) - Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'nın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Öküzcüoğlu Başkan Ergün'e S.S. Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından hazırlanan ürünlerin yer aldığı hediye sepeti takdim etti. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve Alaşehir Belediyesi'nin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bültenler - Güncel

Ahmet Öküzcüoğlu, Cengiz Ergün, Alaşehir, Manisa, Güncel, Haberler

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