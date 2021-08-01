Başkan Çebi Her Hafta Bir Mahallede Vatandaşlarla Bir Araya Geliyor
Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Meclis Üyesi Mustafa Akgün ile birlikte her hafta mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla hasbıhal oluyor.
Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Meclis Üyesi Mustafa Akgün ile birlikte her hafta mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla hasbıhal oluyor.
Mahallelerde vatandaşlarla birebir temas kuran Başkan Çebi genciyle yaşlısıyla 7'den 70'e her kesimle temas kurarak onları dinliyor. Başkan Çebi yaptığı açıklamada; "Bugün Kayacık Mahalle Muhtarımız Ali Erbay ile birlikte mahallemizde incelemelerde bulunduktan sonra vatandaşlarımızla bir araya geldik. Hashatun ve Fidan teyzemizi ziyaret ederek dualarını aldık.
Mahallenin gençleriyle ve vatandaşlarımızla sohbet ettikten sonra Cuma namazımızı kıldık. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. " İfadelerine yer verdi.
Kaynak: Habermetre