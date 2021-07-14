Başkan Çaylı : "Bu millet tarihi boyunca her zaman esareti canı pahasına reddetmiştir "
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Başkan Çaylı : "Bu millet tarihi boyunca her zaman esareti canı pahasına reddetmiştir "

Başkan Çaylı : 'Bu millet tarihi boyunca her zaman esareti canı pahasına reddetmiştir '
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün yıl dönümünde yazılı bir mesaj yayınladı.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün yıl dönümünde yazılı bir mesaj yayınladı.

Çaylı, ordu içerisine yuvalanan ve darbeye kalkışan bir grup Fetö'cü hainin kalkışmasını bir kez daha lanetledi ve "Milletimiz Tek Bayrak, Tek Millet, Tek Devlet Olma Yolunda 15 Temmuz 2016'da bir kez daha tarih yazmıştır " dedi.Türk Milletinin, 15 Temmuz 2016'da birlik ve beraberliğini bir kez daha göstererek hainlere gerekli dersleri verdiğini dile getiren Çaylı açıklamasına şöyle devam etti: "Beş yıl önce, yani 15 Temmuz 2016 tarihinde, bazı güç odaklarının maşaları olduğu tespit edilen kişilerce ülkemiz üzerinde gerçekleştirilmek istenilen darbe girişimi, Aziz Milletimizin dimdik ayakta durması, vatanına, milletine, bayrağına ve hükümetine sahip çıkması sayesinde başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu millet tarihi boyunca her zaman esareti canı pahasına reddetmiştir. Bir gecede ihaneti gördük, bir gece de zaferi gördük. 249 canımızı şehit verdik. Vatanımız için canını feda eden tüm şehitlerimiz bizim gururumuzdur, onurumuzdur. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Şehitlerimizin mirasına sahip çıkacağız. Bu bayrağı bizden sonraki kuşaklara teslim etmek en büyük vazifemizdir, görevimizdir.

Birlik, beraberlik ve dayanışması ile tarih boyunca dünyaya örnek olan milletimiz, 15 Temmuz'da da bunu bir defa daha göstererek tarih yazmıştır. Türk milletinin tarihi zaferlerle doludur. Bu gecede de yeni bir tarih yazılmış ve tarihe altın harflerle geçecek bir zafer kazanılmıştır.

Vatanımıza, Milletimize ve hükümetimize karşı kalleşçe ve haince yapılan darbe girişimini bir kez daha şiddetle kınıyor, 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, milletimize ve ailelerine başsağlığı ve sabır diliyor, gazilerimizi de şükranla selamlıyorum " - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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