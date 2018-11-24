Başkan Can İstişare ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Bilecik teşkilatı tarafından gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantıya katılan Can, alınan kararların hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Ardından bir açıklama yapan Başkan Can, "AK Parti Bilecik Milletvekilimiz Selim Yağcı, Merkez İlçe Teşkilatımız, Kadın Kolları Teşkilatımız, Gençlik Kolları Teşkilatımız ve İsmetpaşa Mahalle Teşkilatımızla İsmetpaşa Mahalle Konağımızda istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız, Kurucu liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ilk günkü aşkla, azim ve kararlılıkla memleketimize hizmet etme noktasında teşkilatlarımızla uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Rabbim, birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde AK kadrolarla şehrimize, ülkemize, milletimize hizmet etmeyi sürdürmemizi nasip etsin" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK