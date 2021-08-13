Başkan Çalkaya'dan alev savaşçılarına anlamlı hediye
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Çalkaya'dan alev savaşçılarına anlamlı hediye

Başkan Çalkaya'dan alev savaşçılarına anlamlı hediye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına katılan personeli ile bir araya geldi.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına katılan personeli ile bir araya geldi. Başkan Çalkaya, alev savaşçılarına birer çam fidanı hediye ederek ikramiye ile ödüllendirdi.

Muğla'da etkili olan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak için bölgeye giden Balçova Belediyesi ekibi, bir hafta boyunca Marmaris, Milas ve Yatağan ilçelerindeki yangınları söndürme çalışmalarına destek oldu. Muğla İtfaiye Daire Başkanlığı emrinde görev yapan 4 araç ve 12 kişiden oluşan Balçova ekibi, büyük mücadele verilerek yangınların söndürülmesinin ardından Balçova'ya geri döndü.

Gece-gündüz demeden alevlerle mücadele eden personeli ile bir araya gelen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da, personeline birer çam fidanı hediye etti. Sağ salim görevi tamamlamaları ve yangının sönmesinden dolayı mutluluğunu dile getiren Başkan Çalkaya "Sizlere verdiğim bu fidanı çocuklarınızla birlikte dikmenizi istiyorum. Bu fidan büyüdükçe çocuklarınız da sizlerin yaptığı bu onurlu görevi hatırlasın ve onlarda da doğa sevgisi oluşsun" diye konuştu. Başkan Çalkaya, ayrıca personele ikramiye verileceğini de müjdeledi. - İZMİR

Başkan Çalkaya'dan alev savaşçılarına anlamlı hediye
Başkan Çalkaya'dan alev savaşçılarına anlamlı hediye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava...
Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bucak Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bucak Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu Açıklaması
14 gündür süren Köyceğiz yangını kontrol altına alındı
14 gündür süren Köyceğiz yangını kontrol altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Erdoğan Yüksek Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar Murat Dalkılıç
Spor Mesut Özil Lionel Messi Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Çalkaya'dan alev savaşçılarına anlamlı hediye - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 10:00:11. #1.14#

title