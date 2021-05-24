Başkan Büyüksimitci, "Bu Süreçte Yerli Üretimin Önemini Bir Kez Daha Anladık"
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Başkan Büyüksimitci, "Bu Süreçte Yerli Üretimin Önemini Bir Kez Daha Anladık"

Başkan Büyüksimitci, 'Bu Süreçte Yerli Üretimin Önemini Bir Kez Daha Anladık'
Bültenler - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu OSBÜK iş birliğinde "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı" Bilgilendirme Webinarı düzenlendi.

Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, sanayiciler ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Toplantıda TOBB adına konuşma yapan Başkan Büyüksimitci, pandemi döneminde yerli üretimin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, "Türkiye açısından stratejik öneme sahip ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesi ekonomimizin ve özel sektörün sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahiptir" dedi.

Ekonomik anlamda her açıdan kendi kendine yetebilen bir ülkenin sorunlarla daha kolay başa çıkabildiğini belirten Başkan Büyüksimitci, salgın sonrası süreçte ülkelerin yerli üretime çok ciddi önem vereceklerini ve özellikle kritik öneme sahip olan ürünleri kendi kaynakları ile üretmeye başlayacaklarını söyledi.

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem veren ülkelerin salgın ile mücadelede bir adım önde olduklarını vurgulayan Başkan Büyüksimitci, "Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destek ve teşvikleriyle gerçekleştirilen projeler sonucunda ise Türkiye'de yalnızca 14 gün gibi rekor bir sürede yerli yoğun bakım solunum cihazı seri üretim aşamasına geldi. Bu cihazla Türkiye'deki kamu ve üniversite hastanelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, dünyanın dört bir yanındaki ülkelere hibe ya da ihraç edildi. İçinden geçtiğimiz bu günlerde ülkemizde aşı çalışmalarında da inşallah olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Ben bu kapsamda Ar-Ge ve yatırımlar konusunda özel sektöre verdiği desteklerden ötürü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Türkiye'de katma değerli üretimin artırılmasına yönelik, özel bir program olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını başlattığını hatırlatan Başkan Büyüksimitci, hem sektör hem de ürün bazında çağrıların ve desteklerin olduğu hamle programını çok faydalı gördüklerini ve bu kapsamda verilen hem stratejik yatırım desteği hem de proje bazlı destek imkanlarının iş dünyası için çok önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Bu kapsamda, bu yılın ilk çağrısı olarak mobilite çağrısına başvuruların kabul edildiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, çağrının ulaşım araçları, elektronik, elektrikli teçhizat ve makine sektörlerinden seçilen ürünlerin yatırımına yönelik destekleri içerdiğini belirtti.

TOBB olarak KOBİ'lerin dijitalleşmesine büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Büyüksimitci, konuşmasını şu şekilde tamamladı; Bu kapsamda KOBİ'lerin dijitalleşme sürecinde onlara rehberlik edecek, ihtiyaç duyacakları her türlü bilgiyi bulabilecekleri, en önemlisi teknoloji tedarikçilerinin dijitalleşme ürün ve hizmetlerine erişebilecekleri bir platform oluşturuyoruz. Akıllı KOBİ adını verdiğimiz bu platform şuan teknoloji tedarikçileri için açıldı. Haziran-Temmuz aylarında da tüm KOBİ'lerin kullanımına açacağız"

Kaynak: Bültenler

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