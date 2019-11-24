Başkan Büyükkılıç, Türkiye'nin en büyük seyahat acenteleri ile bir araya gelerek Kayseri'yi anlattı

24.11.2019 10:51 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:56

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TÜRSAB bünyesindeki Türkiye'nin en büyük seyahat acentelerinin yöneticileriyle bir araya geldi. Kayseri'nin turizm değerlerini anlatan ve Kayseri'yi turizmde 1 numara yapmak için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Büyükkılıç, seyahat acentelerinden gösterdikleri gayretlere güç vermelerini istedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi turizmde hak ettiği yere getirmek için gayret gösterdiklerini söyledi. Türkiye'nin en büyük seyahat acentelerinin yöneticilerine Kayseri hakkında bilgi veren Başkan Büyükkılıç, en son gündeme gelen Büyük Bürüngüz'deki Türkiye'nin en büyük yeraltı şehrinden ve Koramaz Vadisi'ndeki zenginliklerden bahsetti.



Kayseri'nin büyükşehirlerin konforunu yaşayan; ama misafirlere büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmayan bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin aynı zamanda misafirperver ve hayırsever bir şehir olduğunu söyledi. Konuşmasında turizmi çok önemsediklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'yi bir Açıkhava müzesi olarak görüyoruz. İlçelerimiz başlı başına tarihi dokuyla bezenmiş durumda. Kalemiz bir gerdanlık gibi şehrimizin merkezinde. Cumhuriyet Meydanı'nda 360 derece döndüğünüzde 5 medeniyete ait eserleri dimdik ayakta görürsünüz" dedi.



Konuklarına Erciyes'te yapılan yatırımları da anlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, "Erciyes'te güzelliklere yeni güzellikler ekliyoruz. Kayak merkezi yanına yüksek irtifa kamp merkezi yapacağız. İki futbol sahasını yaptık. Gelecek yıl 8 saha daha yapacağız. İnanıyorum ki yüzlerce takımın en güzel şekilde kamp yapacağız bir merkezi kazandıracağız. Gerekli çalıştay ve kongrelerimizi de yaparak yüksek irtifa kamp merkezini tanıtacağız" diye konuştu.



Sultansazlığı, Kapuzbaşı Şelaleleri, yılkı atları gibi değerlerden de bahseden Başkan Memduh Büyükkılıç, sağlık turizmini çok önemsediklerini de belirterek, "USHAŞ'la yaptığımız protokolle İstanbul ve Ankara'dan sonra üçüncü bürosunu Kayseri'de açmasının çalışmasını yapıyoruz. Ayrıca gastronomi turizminde hak ettiğimiz yerde değiliz. Onlarca medeniyete ev sahipliği yapmışız, onların tatlarıyla, kültürleriyle buluşmuşuz ve hoşgörünün merkezi olmuşuz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA