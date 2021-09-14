Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan "hayırlı olsun" ziyaretleri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs ve Garnizon Komutanlığı'na atanan Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel, İl Jandarma Komutanlığı'na atanan Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak'a, "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile 12. Hava Ulaştırma Ana Üs ve Garnizon Komutanlığı görevine atanan Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel ve İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Yüksel Yiğit'i ziyaret etti.

Büyükkılıç, daha sonra beraberindeki ilçe belediye başkanları ile annesini kaybeden 2. Hava Bakım Fabrika Müdürü Tuğgeneral Haldun Taşan'ı da ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Öte yandan, Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile MHP Kayseri İl Başkanı İncetoprak ve yönetimine de "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

İncetoprak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek,"İnşallah birlikte güçlü bir şekilde bu memleket için ne yapılması gerekiyorsa biz de her şeye hazırız." ifadesini kullandı.