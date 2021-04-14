Kayseri'ye gelen yabancı turist sayısı arttı
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Kayseri'ye gelen yabancı turist sayısı arttı

Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri'ye gelen yabancı turist sayısı arttı

Kayseri, toplam yabancı turist sayısında 2020 yılında 13. sırada yer aldı.

Kayseri, toplam yabancı turist sayısında 2020 yılında 13. sırada yer aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl 15-22 Nisan arası Dünya Turizm Haftası olarak kutlanırken, Büyükşehir Belediyesi de turizm çeşitliliğine sahip kentin hak ettiği yere gelmesi için somut adımlar atıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün il il turizm istatistiklerinde Kayseri, yabancı turist sıralamasında 2020 yılında salgına rağmen bir önceki yıla kıyasla yükseliş kaydetti.

Kayseri, toplam yabancı turist sayısında 2019 yılında iller arasında 20. sırada yer alırken, 2020 yılında ise 13. sıraya yükseldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin örnek belediyeciliğinin yanı sıra 6 bin yıllık tarihi ve kültürel geçmişe sahip örnek bir turizm şehri olarak anılması için gayret gösteriyor.

Kentin dünyaya açılan kapısı Erciyes Kayak Merkezi, en gözde kayak merkezleri arasında yer alıyor.

Hem kayak merkezi ve kış sporları konusunda hem de kentin turizm değerlerini dünyaya tanıtma noktasında büyük görev üstlenen Erciyes Kayak Merkezi, başta Ukrayna ve Rusya olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri ile ABD'den de turistleri misafir ederek şehrin adını dünyaya duyuruyor.

Arkeoloji turizmi yanında, zengin mutfağı ile gastronomi, kadim kültürü ile kültür turizmi, eşsiz doğa güzellikleri ile de şehrin zengin turizmini öne çıkarmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, benzersiz doğa ve tarih değeri Koramaz Vadisi'ni de, UNESCO Dünya Geçici Listesi'ne girmeye hak kazandırmıştı.

Kayseri'ye gelen yabancı turist sayısı arttı
Kayseri'ye gelen yabancı turist sayısı arttı
Kayseri'ye gelen yabancı turist sayısı arttı
Kayseri'ye gelen yabancı turist sayısı arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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