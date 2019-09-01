Başkan Büyükkılıç Dadaloğlu Şenliklerinde

01.09.2019 16:20

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, farklı vesilelerle ilçeleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, bu kez Tomarza'da yapılan Dadaloğlu Şenliklerine katıldı ve bu şenliklerin birliğin, beraberliğin sembolü olduğunu söyledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dadaloğlu Şenlikleri'nde vatandaşların büyük ilgi ve sevgisiyle karşılandı. Şenlik alanını gezen Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla selamlaştı.



Mehter marşlarının seslendirildiği, aşıkların sahne aldığı, şiirlerin okunduğu şenlikte Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin'in ardından kürsüye çıkan Başkan Memduh Büyükkılıç, "Dadaloğlu'nun Yiğitleri" diyerek sözlerine başladı ve şöyle devam etti. "Sizler Ay Yıldızlı Türk Bayrağımızın, ezanımızın tutkunusunuz. Sizler vatanımızın sevdalısı, yiğitliğin sembolüsünüz. Dadaloğlu'nu bir siyasi arena olmaktan çıkarıp dostluğun, kardeşliğin, muhabbetin, dayanışmanın, birliğin, beraberliğim sembolü haline getirdiniz. Bu güzel şenlikte bulunmak ve sizlerle beraber olmak bizim görevimizdir."



Şenlik alanında çok güzel bir muhabbet ortamı olduğunu ve herkesin yüzünün güldüğünü ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Cenabı Allah bu duyguları elimizden almasın" diye konuştu. Dadaloğlu Şenliği'ne katılan Başkan Memduh Büyükkılıç'a en dokuması kilim hediye edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA