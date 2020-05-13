Başkan Büyükkılıç 1 günde 6 ilçeyi ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Büyükkılıç 1 günde 6 ilçeyi ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir günde 6 ilçeyi ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç 1 günde 6 ilçeyi ziyaret etti
13.05.2020 13:02 | Son Güncelleme: 13.05.2020 13:02

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir günde 6 ilçeyi ziyaret etti. İncesu, Yeşilhisar, Yahyalı, Develi, Tomarza ve Talas ilçelerini ziyaret eden Başkan Memduh Büyükkılıç, 16 ilçeyle dayanışma içinde çalıştıklarını ve aralarındaki birlik beraberliğin berekete vesile olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, zaman zaman video konferansla taleplerini dinlediği ilçeleri bizzat ziyaret etmeye devam ediyor. Geçen hafta Felahiye, Özvatan ve Sarıoğlan ilçelerini ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, bu kez bir günde 6 ilçeyi ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, şehir merkezindeki Kocasinan ve Melikgazi ile birlikte 16 ilçesi bulunan Kayseri'nin bir günde 8 ilçesine ayak basmış oldu.

İNCESU'DA YOL ÇALIŞMALARINI TAKİP ETTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerine İncesu ile başladı. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile birlikte Kızılören Yolu'nda yapılan yol çalışmalarını takip eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bölgedeki vatandaşların da taleplerini aldı.

YEŞİLHİSAR'DA TALEPLERİ DİNLEDİ

İncesu'dan Yeşilhisar'a geçen Başkan Memduh Büyükkılıç, İlçe Belediyesini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, İlçe Belediye Başkanı Halit Taşyapan tarafından karşılandı. İlçedeki koronavirüsü önleme çalışmaları hakkında bilgi veren Halit Taşyapan çok ciddi bir sıkıntıları olmadığını ve olmaması için de ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da koronavirüs sürecinde bundan sonra daha da hassas davranacaklarını belirtti. İlçelerin ihtiyaçlarını tespit etmek ve taleplerini dinlemek için bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "16 ilçemizle uyumlu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da "Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve her zaman yanımızda olduğunu gece gündüz hissettiren Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

YAHYALI'DA GÖNÜL ALDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar'ın ardından Yahyalı ilçesini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, ilçe belediyesinde Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk tarafından karşılandı. Başkan Büyükkılıç'a sürpriz ziyaretinden dolayı teşekkür eden Esat Öztürk, "Başkanımız bazen çatkapı böyle sürpriz yapıyor. Gönül insanı, gönüllerin Başkanı böyle olunuyor. Başkanımız ilçemizi sever, ilçemiz de kendisini sever. Bugüne kadar istediğimizin ikiletildiğini görmedik. Yürekten teşekkür ediyoruz" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, gönülleri almak ve varsa ihtiyaçların tespitini yapmak için bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Koronavirüs süreciyle ilgili de açıklamada bulunan Başkan Büyükkılıç, AVM'ler ile berber ve kuaförlerin açıldığı şu dönemde çok daha dikkatli olmak gerektiğini belirtti.

DEVELİ'DE DAYANIŞMA VURGUSU

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı'nın ardından Develi'ye geçerek Develi Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki bürokratları karşılayan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, koronavirüs sürecinde yaptıkları çalışmalar ve uyguladıkları sosyal belediyecilik hizmetleriyle ilgili bilgi verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da "16 ilçe ve Büyükşehir'in dayanışma içinde çalışıyor olması şehrimiz için kazanım. Dönem birlik beraberlik içinde dayanışma dönemi. Hiçbir zaman rehavete kapılmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

TOMARZA'DAN TEŞEKKÜR

Başkan Memduh Büyükkılıç, Develi'nin ardından Tomarza ilçesine geçerek Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin'i ziyaret etti. İlçe belediyeleri ile dayanışmanın en güzel örneklerini yaşadıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Bizlerdeki pozitif yaklaşım hizmet ettiğimiz kesimlere de yansıyor ve bir bereket vesilesi oluyor" dedi. Koronavirüs sürecindeki çalışmaların hassasiyetle devam ettirileceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "İnşallah bugünler geçecek ve Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle çifte bayram yaşayacağız" diye konuştu. Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin de içinde bulunduğumuz süreçte her zaman Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini gördüklerini ifade ederek, "KASKİ dezenfektanlarımızı gönderdi. Büyükşehir Belediyemiz maske desteği verdi. Destekleriniz için teşekkür ederiz" dedi.

ZİYARET TURU TALAS İLE SONA ERDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza'nın ardından Talas ilçesine geçerek İlçe Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç'a ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Talas Belediye Başkanı Yalçın, "Başkanımız hem koronavirüs çalışmalarını yürütüyor hem de önemli projelerimizi dinliyor ve bize yardımcı oluyor. Böyle bir sürpriz ziyaretten dolayı da çok memnun olduk. Çok teşekkür ediyoruz" dedi. Başkan Memduh Büyükkılıç da, her zaman olduğu gibi koronavirüs ile mücadele sürecinde ilçe belediyeleri ile el ele çalıştıklarını belirtti. Büyükşehir ile ilçeler arasındaki birlik beraberliğin bereket vesilesi olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, Covid-19 ile mücadele sürecinde 11 Mayıs sonrasının çok daha önemli olduğunu dile getirdi. AVM'ler ile berber ve kuaförlerin açılmasının bir miktar rahatlamaya vesile olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Kesinlikle rehavete kapılmadan daha da dikkatli bir şekilde mücadelemizi sürdürmeliyiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı Haber
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı Haber
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti
FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
14 yaş altı çocuklar 40 gün sonra ilk kez sokağa çıktı
14 yaş altı çocuklar 40 gün sonra ilk kez sokağa çıktı
Koronaya yakalanan Peskov'un eşi kafa karıştırdı: Eşim virüsü Kremlin'den getirdi
Koronaya yakalanan Peskov'un eşi kafa karıştırdı: Eşim virüsü Kremlin'den getirdi
Boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesi tarafından kaçırılan kadın, ağır yaralı halde bulundu
Boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesi tarafından kaçırılan kadın, ağır yaralı halde bulundu
Denetimlerde maskesiz yakalanan taksici: Yedik mi cezayı?
Denetimlerde maskesiz yakalanan taksici: Yedik mi cezayı?
Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Bana her 12 Mayıs seni hatırlatıyor
Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Bana her 12 Mayıs seni hatırlatıyor
Aracının üzerine teras yapan şahıs, bagajında mangal yakarak caddeleri turladı
Aracının üzerine teras yapan şahıs, bagajında mangal yakarak caddeleri turladı
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yle görüştüğünü doğruladı: En son 2 hafta önce temasımız oldu
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yle görüştüğünü doğruladı: En son 2 hafta önce temasımız oldu
Meclis Başkanı Şentop'tan, 'AVM'ler açık, Meclis neden kapalı?' sorusuna dikkat çeken yanıt: Gündemde acil bir şey yok
Meclis Başkanı Şentop'tan, "AVM'ler açık, Meclis neden kapalı?" sorusuna dikkat çeken yanıt: Gündemde acil bir...
Tutuklanan hırsızdan ilginç çıkış: Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum
Tutuklanan hırsızdan ilginç çıkış: Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum
Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum
Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum
Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız
Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 ilde belirlenen alanlar için 'Kesin korunacak' talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 ilde belirlenen alanlar için "Kesin korunacak" talimatı
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren: Liglerin başlangıcını ileriye itmek bence daha doğru olur
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren: Liglerin başlangıcını ileriye itmek bence daha doğru olur
13 yaşındaki oğluna direksiyonu emanet eden baba, yakalanınca polise yalvardı
13 yaşındaki oğluna direksiyonu emanet eden baba, yakalanınca polise yalvardı
Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı
Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı
Ardahan'da Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası göle göndü
Ardahan'da Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası göle göndü
Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın
Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting...
Türk avukatlar koronavirüsün yayıldığı Çin'e tazminat davası açtı
Türk avukatlar koronavirüsün yayıldığı Çin'e tazminat davası açtı
Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı
Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu'nun Gölköy ilçesinde koronavirüse rastlanmadı
Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu'nun Gölköy ilçesinde koronavirüse rastlanmadı
Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaşa, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı
Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaşa, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Deniz Gezmiş Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Sinan Özen Ebru Şallı
Spor Falcao Ali Koç Gökhan Gönül Loris Karius Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Ateş Çocuk Survivor Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Başkan Büyükkılıç 1 günde 6 ilçeyi ziyaret etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 13:06:00. #1.15#
title