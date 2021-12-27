Başkan Büyükgöz, ilkokul öğrencilerini ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Büyükgöz, ilkokul öğrencilerini ziyaret etti

Başkan Büyükgöz, ilkokul öğrencilerini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Belediye Zinnur Büyükgöz, Barış Mahallesi'nde bulunan Yahya Kemal Beyatlı İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Belediye Zinnur Büyükgöz, Barış Mahallesi'nde bulunan Yahya Kemal Beyatlı İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti.

Her hafta farklı bir okuldaki bayrak törenine katılan Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz, yeni haftaya Barış Mahallesi'nde bulunan Yahya Kemal Beyatlı İlköğretim Okulu'nda başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve okul idarecileri tarafından karşılanan Güler ve Büyükgöz, düzenlenen törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı öğrencilerle birlikte söyledi. Öğrencilerle okul bahçesinde ve sınıf ziyaretlerinde sohbet eden Başkan Büyükgöz, boş zamanlarında bol bol kitap okumaları öğüdünde bulundu. Sınıf ziyaretlerinin ardından Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz öğretmenlerle de sohbet etti. - KOCAELİ

Başkan Büyükgöz, ilkokul öğrencilerini ziyaret etti

Başkan Büyükgöz, ilkokul öğrencilerini ziyaret etti

Başkan Büyükgöz, ilkokul öğrencilerini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title