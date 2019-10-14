Başkan Büyükgöz'den ulaşım müjdesi

14.10.2019 15:07

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Yenikent ve Arapçeşme mahalle meclislerinde; otogar, Kirazpınar, Balküpü ve GOSB kavşaklarında yapılacak düzenleme çalışmalarına ilişkin ihalenin tamamlandığı ve çalışmaların hızla başlayacağı müjdesini verdi.



Başkan Büyükgöz hafta sonu gerçekleşen Yenikent ve Arapçeşme Mahalle meclisi toplantılarında müjde verdi. Mahalle meclislerine Başkan Büyükgöz, Belediye Başkan Yardımcıları Sedat Çelik, Selamet Güner, Yusuf Burkut, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz her iki mahalle meclisinde, göreve geldikleri günden itibaren yapılan ve bundan sonra yapılması planlanan hizmetlerden bahsetti.



İhale tamamlandı



Gebze'nin en büyük sorunun ulaşım olduğunu ifade eden Başkan Büyükgöz, "Gebze'yi Kuzey-Güney yönünde TEM Otoyolu üzerinden güçlendirecek olan otogar, Kirazpınar, Balküpü ve GOSB kavşağının ihalesinde itirazlardan dolayı sıkıntılar vardı. Bu sıkıntılar giderildi ve geçtiğimiz hafta ihale süreci tamamlanarak sözleşme imzalandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla Gebze'nin trafik yükünü ciddi anlamda rahatlayacaktır" dedi. Başkan Büyükgöz sonrasında mahalle sakinlerinin sorularını cevaplandırdı öneri ve taleplerini dinledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA