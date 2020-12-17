Başkan Büyükgöz çevreci tesisi öğrencilere tanıttı
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Başkan Büyükgöz çevreci tesisi öğrencilere tanıttı

17.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:47
Başkan Büyükgöz çevreci tesisi öğrencilere tanıttı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, öğrencilere Sıfır Atık çalışmaları kapsamında kurulan kompost üretim tesisini gezdirdi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, öğrencilere Sıfır Atık çalışmaları kapsamında kurulan kompost üretim tesisini gezdirdi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e sosyal medya hesaplarından ulaşan ve belediyenin çevreci yatırımı kompost tesisini görmek istediklerini kendisine ileten çocukların bu isteği geri çevrilmedi. Melek Büşra, Zehra ve Tuana isimli çocukların bu talebini yanıtsız bırakmayan Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, Mevlana Kapalı Pazaryeri içerisinde yer alan ve pazarlardan çıkan sebze- meyve atıklarından gübre üretiminin yapıldığı tesisi çocuklara gezdirdi. Çevreci çocukların yanı sıra, ilçe yöneticileri ve ilgili birim müdürlerinin de katıldığı kompost üretim gezisinde Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, konuklarına tesisinin işleyişi hakkında bilgi verdi. Sıfır Atık çalışmalarıyla alınan çevre ödülü hakkında da kendilerini bilgilendiren Melek Büşra, Zehra ve Tuana isimli çocuklar Başkan Büyükgöz'e teşekkür etti. - KOCAELİ

Başkan Büyükgöz çevreci tesisi öğrencilere tanıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 12:59:29. #1.14#
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