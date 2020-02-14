Başkan Büyükerşen Halk Tv'de tarımı konuştu

14.02.2020 14:03 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:05

Hayata geçirdikleri kırsal kalkınma projelerinden bahseden Başkan Büyükerşen, ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik durumu düzeltmesi için üreticinin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Hayata geçirdiği kırsal kalkınma projeleri ile birçok alanda üreticilere büyük destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Halk Tv'de yayınlanan programda Eskişehir ve ülke tarımına dair görüşlerini paylaştı. Programda TARGEV Başkanı ve programı yöneten Sami Doğan'ın sorularını yanıtlayan Başkan Büyükerşen, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınmaya büyük önem verdiklerini ifade etti.

Hükümetin tarım politikalarını eleştiren Başkan Büyükerşen "Ben hep Eskişehir'i nasıl bir çağdaş kent haline getirebilirim diye kafa yoruyordum. Ama ülkede tarım öyle bir hale geldi ki artık üreticimizi de düşünerek projeler geliştiriyoruz. Çünkü bir zamanlar kendi kendine yetebilen ülkemiz artık tarımsal alana dışa bağımlı hale gelen bir ülke halini aldı. Büyükşehir yasası ile köylümüze ait birçok sorumluluğunu biz yerel yönetimlere atan hükümet, üreticiye desteğini de azaltınca samanı bile ithal eden bir Türkiye ortaya çıktı. Yaş ortalaması 65 olan köylerimizi gençleştirmek, üreticiyi destekleyerek köyden kente göçü tersine çevirmek istiyoruz. Bu yüzden de kırsal kalkınma projelerimiz ile farklı alanlarda destek projeleri uyguluyoruz" dedi. Halk Süt, Halk Yumurta, Üretici Market, fide ve fidan desteği, canlı hayvan desteği gibi projelerden bahseden Başkan Büyükerşen, köylünün yeniden ayağa kalkması için eğitim politikalarının da düzeltilmesi gerektiğini ve köy enstitüleri modelinin geliştirilerek tekrar uygulamaya konması gerektiğini savundu.

Başkan Büyükerşen'in Facebook sayfasından da canlı olarak yayınlanan programa Türkiye'nin dört bir yanından yorumlar gelirken, program yalnızca sosyal medya üzerinden 100 binin üzerinde kişi tarafından izlendi.

Kaynak: Bültenler