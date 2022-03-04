Başkan Büyükakın: Su sporlarına ev sahipliği yapmaya hazırız

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye Sualtı Sporları Federasyon Başkanı Oğuz Aydın, Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Barbaros Görkey, Sualtı Hokeyi Teknik Kurul Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Talha Altuntaş ve Kocaeli Yüzme Kulübü Başkanı Işıl Bozca'yı makamında konuk etti. Sualtı hokeyi, paletli yüzme ve cankurtarma branşlarında geleneksel hale gelecek ulusal ve uluslararası düzeyde yarışlar düzenlemek istediklerini belirten Türkiye Sualtı Sporları Federasyon başkanı Oğuz Aydın, Kocaeli'nin su sporlarında bir marka olduğunu vsöyledi e spora olan katkılarından dolayı Başkan Büyükakın'a teşekkür etti.

"KÖRFEZ ÇOK DAHA TEMİZ OLACAK"

Sıcak ve samimi bir şekilde gerçekleşen ziyarette Federasyon Başkanı Aydın, Değirmendere'de çekilen bir deniz atının tablosunu Başkan Büyükakın'a hediye etti. İzmit Körfezi'nde canlılık yaşamının ve çeşitliliğin geldiği seviyenin sevindirici olduğunu dile getiren Aydın, "Bu durumdan dolayı çok mutluyuz. İnanıyorum ki yapılacak diğer tüm çalışmalarla Körfez çok daha temiz olacak. Sizlere ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sizlerin liderliğinde denizi temizleme ve denetiminde sıkı çalıştığını da biliyorum. Bu hassasiyetinizden ötürü sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum şeklinde konuştu.

"TÜM ORGANİZASYONLARA EV SAHİPLİĞİNE HAZIRIZ"

Kocaeli'de su sporlarının gelişmesi ve yeni organizasyonlara ev sahibi yapması noktasında her türlü adımı attıklarını, bundan sonra da atmaya devam edeceklerini de ifade eden Başkan Büyükakın, "Körfezimiz ve yüzme havuzlarımızla yapılacak tüm organizasyonlara ev sahipliğine hazırız. Körfezimizin su sporları merkezi olma noktasında bizlerde çalışıyoruz" dedi. Görüşme karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

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