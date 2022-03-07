Başkan Büyükakın: Sivil çabayı ve düşünceyi çok önemsiyorum

KOCAELİ (Bültenler) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli İç Mimarlar Odası Başkanı Hazel Pala Özcan ve İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Utkan Mutman ile yönetimlerini makamında konuk etti. Ortak aklın ve yeni fikirlerin her daim destekçileri olduklarını görüşmede özellikle ifade eden Başkan Büyükakın, Özcan ve Mutman'ı seçilmelerinden dolayı tebrik ederek, şunları söyledi: "Sivil çabayı ve düşünceyi çok önemsiyorum. Şehrimizin gelişimine dair her yeni fikre çok önem veriyoruz. Kocaeli'nin daha da güzelleşmesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

"GÖREVİMİZ ŞEHRİMİZİ OLASI DEPREMLERE KARŞI HAZIRLAMAKTIR"

Kocaeli'nin her bakımdan depreme hazırlanması için çalıştıklarını, ağır hasarlı binalar başta olmak üzere yıkılması gerekenleri yıktıklarını ve bu yönde atılması gereken her türlü adımı attıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, "Hasarlı binalarımızın yıkılmasını ve kentsel dönüşüm çalışmalarının tüm süreçlerini yakından takip ediyorum. Görevimiz şehrimizi olası depremlere karşı hazırlamaktır. Bunun için ekibimizle birlikte çalışıyoruz, gayret ediyoruz" ifadelerini sarf etti.

"ETKİN, KALİTELİ, KUŞATICI HİZMETLER SUNMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Mesleklerde standardizasyon başta olmak üzere birçok konuda görüş alışverişi yapılan birlikteliklerde, mesleklerin kendi içerisinde gelişimi için verilmesi gereken her türlü desteğe hazır olduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, "Milletimize, etkin, kaliteli, kuşatıcı hizmetler sunmaya çalışıyoruz. Bunu da sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yapmaya gayret ediyoruz" diye konuştu. Özcan ve Mutman'ın konukseverliği için Başkan Büyükakın'a teşekkür etmesinin ardından görüşme sona erdi.

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