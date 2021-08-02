Başkan Büyükakın, sağlık çalışanlarını konuk etti

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) küresel salgın olması ve ülkemizde de etkisini göstermeye başladığı ilk andan itibaren Kocaeli'de de sağlık çalışanları büyük fedakarlıklarla vatandaşlara hizmet veriyor.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) küresel salgın olması ve ülkemizde de etkisini göstermeye başladığı ilk andan itibaren Kocaeli'de de sağlık çalışanları büyük fedakarlıklarla vatandaşlara hizmet veriyor. Uzun çalışma süreleri, virüsle en yakın mücadele, yorgunluk ve diğer tüm zor koşullara rağmen halkına hizmet veren sağlık çalışanlarının her daim yanında olan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, makamında sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Büyükakın, "Pandemi nedeniyle çok yoğun bir şekilde görev yapan sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Virüs nedeniyle aramızdan ayrılan sağlık çalışanlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

İnsani Değerleri Birleştirme ve Yükseltme Derneği Başkanı Kenan Seyrek'in de yer aldığı ziyarette, sağlık çalışanları Başkan Büyükakın'a, "Pandemi süreci içinde fedakarca çalışan sağlık personellerinin ulaşımlarının ücretsiz sağlanması ve görev başında morallerinin yüksek tutulması için gösterdiğiniz gayret, virüs ile mücadelede hem hizmet eden hem de hastaların yanında yer alarak katkı sunmanız dolayısıyla sağlık çalışanları olarak sizlere şükran borçluyuz" diyerek bir plaket takdim etti. "Pandemi nedeniyle büyük risk altında çalışan sağlık çalışanlarına ne yapılsa azdır" diyen Başkan Büyükakın, "Sağlık çalışanlarımız için 500 konuttan oluşan projemizin tüm detayları ilerleyen günlerde açıklanacak. Bu konut projemizle birlikte evi olmayan sağlık çalışanlarımız ev sahibi olacak" dedi.

"GECELERİNİ GÜNDÜZLERİNE KATTIKLAR"

Kocaelileri aşılanmaya da davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Bakanlığımızın çok büyük gayretleriyle aşılama konusunda çok iyi bir gelişme kaydettik. Yerli aşı çalışmaları da hızlı bir şekilde ilerliyor. Vatandaşlarımız da aşılarını olsun ki bu şekilde bu pandemi sürecinin etkilerini azaltalım, pandemiyi geride bırakalım" ifadelerini sarf etti. Başka n Büyükakın tüm Türkiye'de olduğu gibi Kocaeli'deki sağlık çalışanlarımızın ortaya koyduğu büyük fedakarlıkla vatandaşlarımızı bir an önce sağlığına kavuşturmak için gecelerini gündüzlerine kattıkları için bir kez daha teşekkür etti. Birliktelik çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre