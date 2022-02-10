Başkan Büyükakın: Prestij caddelerle ilçelerimize değer katıyoruz

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ilçe ziyaretlerinde proje incelemelerinin yanında esnaf buluşmalarını sürdürüyor. Başkan Büyükakın, son 10 gün 7 farklı programda esnaflarla bir araya geldi. Bu kapsamda Gebze Osman Yılmaz Mahallesi esnafıyla buluşan Başkan Büyükakın, talepleri tek tek not alarak, trafik yoğunluğuna çözüm konusunda önerileri can kulağıyla dinledi. Esnafın taleplerine çözüm üretmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Büyükakın, ''Gebze bizim göz bebeğimiz, hep birlikte daha güzel bir geleceğe taşıyacağız'' dedi.

İLÇELERİMİZİN DEĞERİNE DEĞER KATIYORUZ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı toplantıda konuşan Başkan Büyükakın, "Kocaeli'mizin tamamında prestij cadde uygulamalarımızla şehrimizin değerine değer katıyoruz. Hemşerilerimizin mutluluğu ve esnafımızın refahı bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızın otopark sıkıntısı çekmeden alışverişini yapabilmesi caddelerimizin daha da aydınlık ve ferah olması için yeni düzenlemeler yaptık, yapmaya devam edeceğiz'' ifadesini kullandı.

GEBZE'YE 2022'DE 5 YENİ PRESTİJ CADDE

Gebze'de prestij cadde çalışmalarını İstasyon, İsmetpaşa, Atatürk, Körfez, Tatlıkuyu Köprüsü yan yolu ve İstanbul Caddelerinde tamamladıklarını belirten Başkan Büyükakın, 2022 yılı içinde Adliye, Yeni Bağdat, Ankara, Issıkgöl caddelerini yapmayı planladıklarını, Osman Yılmaz Mahallesi esnafının talebi doğrultusunda Şehit Numan Dede Caddesini de 2022 yılı yapım programına eklediklerinin müjdesini verdi.

ULAŞIMDA AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİSİ

Nüfus artışı ile ilçelerin daha da büyüdüğünü, büyüyen ilçeleri proje, yatırım ve hizmetlerle daha da geliştirip, güzelleştirdiklerini ifade eden Başkan Büyükakın,

büyüyen ve gelişen ilçelerde trafik yoğunluğuna da çözüm bulmak için esnafların önerilerinin yanında akıllı şehir teknolojilerini kullandıklarını vurguladı. Ulaşım master planı kapsamında Yeni Bağdat, Kadıoğlu, Mehmet Akif ve Şehit Numan Dede caddelerinde yapılacak trafik düzenlemeleriyle Gebze trafiğine nefes aldıracaklarını dile getiren Başkan Büyükakın, Metro'nun hizmete girmesi ile 55 bin aracın trafikten çekilerek, trafik yoğunluğu azalacağını belirtti.

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