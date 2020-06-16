Başkan Büyükakın, ''Namazgâh Barajımız bölgenin en önemli stratejik yatırımıdır'' Başkan Büyükakın, Derince, Körfez ve İzmit ilçelerinin kuzey bölgelerindeki toplam 259 köy ve mahallenin su ihtiyacını karşılayan Kandıra Namazgah Barajını inceledi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kandıra ilçe merkezi ve sahil beldeleri ile Derince, Körfez ve İzmit ilçelerinin kuzey bölgelerindeki toplam 259 köy ve mahallenin su ihtiyacını

karşılayan Namazgâh Barajında inceleme gerçekleştirdi. 25 milyon metreküplük kapasitesiyle bölgenin su ihtiyacını karşılayan Namazgâh Barajı hakkında İSU Genel Müdürü Ali Sağlık'tan bilgi alan Başkan Büyükakın, "Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (GİOSB) kurulması bölgedeki üretimi de artıracaktır. Gerek GİOSB'un faaliyetlerine gerekse tarımsal ve hayvansal alanda artacak kapasiteye Namazgâh Barajımız su noktasında önemli bir katkı verecek. Bu nedenle Namazgâh Barajımız bölgenin en önemli stratejik yatırımıdır" ifadelerini sarf etti.

"DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARIMIZA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ve AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez'in de yer aldığı incelemede, Namazgâh Barajı deşarj hattı üzerinde bulunan Namazgâh Hidroelektrik Santralini (HES) de denetleyen Başkan Büyükakın, İSAŞ Genel Müdürü Levent Özkan'dan elektrik üretilmesi süreci hakkında bilgi aldı. Yerli ve yenilenebilir enerji politikalarına öncelik verdiklerini incelemelerinde dile getiren Başkan Büyükakın, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak attığımız tüm adımlar milli enerjimize katkı vermektedir. Doğal enerji kaynaklarımıza büyük önem veriyoruz, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz" ifadelerini sarf etti.

"TOPLAM 259 KÖY VE MAHALLEMİZİN SU İHTİYACINI KARŞILIYORUZ"

Kandıra Namazgâh Barajı, içme suyu temini, dere taşkınlarının önlenmesi, tarımsal sulama ve elektrik enerjisi üretimi gibi dört önemli kolda hizmet veriyor.36 metre gövde yüksekliğinde olan barajın yüzde 71 seviyelerinde olduğu söyleyen Başkan Büyükakın, Namazgâh Barajı ile Antaplı–Dudutepe İçmesuyu Arıtma Tesisi arasında 12 bin 143 metre uzunluğunda, 600 mm çelik boru ile terfi hattı ile bölgenin su ihtiyacının karşılandığını vurguladı. Namazgâh Barajı'nın Kandıra ilçe merkezi ve sahil beldeleri ile Derince, Körfez ve İzmit ilçelerinin kuzey bölgelerindeki toplam 259 köy ve mahallenin su ihtiyacını uzun yıllar ve herhangi bir sıkıntı yaşanmadan karşılayabilecek olmasının altını çizen Başkan Büyükakın, "Koronavirüsle mücadelede temiz suya sahip olmanın ve ulaşmanın önemi bir kez daha ortaya çıktı. İçme ve kullanma suyumuzu Kocaeli'de etkin ve verimli bir şekilde de vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler