Başkan Büyükakın: Maşukiye kavşağının trafiğini rahatlatacağız

Başkan Büyükakın, üzere yılın her dönemi turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu Maşukiye bölgesinde trafik düzenlemesi yapılması için yerinde inceleme gerçekleştirdi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kış ayları başta olmak üzere yılın her dönemi turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu ve trafik sıkışıklığı yaşanan Maşukiye bölgesinde trafik düzenlemesi yapılması için yerinde inceleme gerçekleştirdi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz'ın da yer aldığı incelemede, Maşukiye bölgesini yakından ilgilendiren kavşakta çalışma yapılması talimatını veren Başkan Büyükakın, "Maşukiye'nin merkezinde yapacağımız bu kavşak düzenlemesiyle birlikte trafiği rahatlatma ve parklanma konusunda da iyileştirme yapmış olacağız" dedi.

TRAFİK GÜVENLİĞİ PROBLEMLERİNİN ENGELLENMESİ HEDEFLENİYOR

Kartepe'nin zirvesine, turizm tesislerine ve kayak merkezine erişimleri sağlayan Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde inceleme gerçekleştiren Başkan Büyükakın, Maşukiye bölgesindeki ticari işletmelerinde yoğun bir trafikle karşılaşmasının önüne geçilmesi için yapılacak projenin detayları üzerinde bilgi aldı. Bölgede yeni yapılacak düzenlemeler ile birlikte sıkışık bir hizmet alanı içerisinde yaşanan erişim problemlerinin giderilmesi, düzensiz ve yoğun parklanmalardan kaynaklanan otopark sorununun çözülmesi ve ana yol üzerinde yaşanan trafik güvenliği problemlerinin engellenmesi hedefleniyor.

"PARKLANMALAR İÇİN YOL KENARI PARK CEPLERİ OLUŞTURACAĞIZ"

Ulaşım Dairesi Başkanı Ahmet Çelebi ve teknik ekiple birlikte bölgedeki esnafla da buluşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, "Ana yol üzerinde trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için sola dönüş yapan araçların güvenle bekleyebileceği sola dönüş cepleri oluşturacağız. Mehmet Akif Ersoy Caddesine giriş ve çıkışları sağlayacak kavşak noktaları ayrıştırılarak yaşanacak kesişmelerin önüne geçilmesini de hedefliyoruz. Mehmet Akif Ersoy Caddesinden hizmet alacak büyük otopark alanları oluşturulmuş olacak, aynı zamanda kısa süreli parklanmalar için yol kenarı park cepleri oluşturacağız" açıklamasını yaptı.

"ARKADAŞLARIMIZLA BİRLİKTE SON KARARLARI VERİYORUZ"

Maşukiye bölgesindeki esnafların ve vatandaşların kavşak düzenlenmesi noktasında taleplerine bu projeyle cevap vereceklerini ifade eden Başkan Büyükakın, "Kartepe Belediyemizle birlikte ilçemizde yapılması gereken projeleri birlikte belirlemeye devam ediyoruz. Gerek vatandaşlarımızdan gerek esnaflarımızdan gerekse muhtarlarımızdan gelen önerilere hızlı bir şekilde cevap veriyoruz. Sahada bugün olduğu gibi gerekli incelemeleri yapıyor ve projenin başlaması için arkadaşlarımızla birlikte son kararları veriyoruz. Durmadan çalışmaya halkımıza hizmet etmeye ve halkımızın gönlünde ki yerini bilerek insanımız için üretmeye devam edeceğiz" diyerek açıklamasını tamamladı.

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