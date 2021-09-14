Başkan Büyükakın: Kocaeli, 81 ilin özetidir - Haberler
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Başkan Büyükakın: Kocaeli, 81 ilin özetidir

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Başkan Büyükakın: Kocaeli, 81 ilin özetidir

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Taşköprülüler Derneği Başkanı İmran Çetin ile Kocaeli Siirtliler Derneği Başkanı Cumali Boz ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Taşköprülüler Derneği Başkanı İmran Çetin ile Kocaeli Siirtliler Derneği Başkanı Cumali Boz ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. "Başiskele'si, Çayırova'sı, Derince'si, Darıca'sı, Dilovası, Gebze'si, Gölcük'ü, İzmit'i, Kandıra'sı, Karamürsel'i ve Kartepe'si ile Anadolu'nun tüm renklerini bağrında saklayan Kocaeli'ne aşığız" diyen Başkan Büyükakın, "Kocaeli, 81 ilin özetidir. Anadolu'nun kadim mayasıyla mayalanmış güzel insanların şehridir. Bu şehre ve kıymetli hemşerilerimize hizmet etmek, bizlere gurur ve onur veriyor" ifadelerini sarf etti.

"HER PROJEYLE KOCAELİ KAZANIYOR, TÜRKİYE KAZANIYOR"

"Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin her köşesine hizmetlerimizle ulaşıyoruz" vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, "Sivil Toplum Kuruluşlarımızın kentimiz açısından önemini çok iyi biliyoruz. Faydalı tüm işlerde yanlarındayız. Bizler milletimizin emrindeyiz. Tüm vatandaşlarımızı kucaklayarak hizmetlerimizi şehrimize ulaştırıyoruz. Bizim misyonumuz her kesimin başkanı olmaktır, çok şükür böyleyiz ve bu anlayıştan da asla ayrılmıyoruz" diye konuştu. Konuklarıyla istişareler yapan, önerilerini dinleyen Başkan Büyükakın, "Büyükşehir Belediyesi olarak insanımız için eser ve hizmet üretiyoruz. İşte bu nedenle ortaya koyduğumuz her projeyle Kocaeli kazanıyor, Türkiye kazanıyor" dedi.

İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZI YALNIZ BIRAKMADIK

"Milletimizle muhabbetimizi çok sıkı tutuyoruz" sözlerini de sarf eden Başkan Büyükakın, "Ulaşım başta olmak üzere, birçok alanda hizmetlerimiz ve eserlerimiz yükseliyor. Halkımızın yakinen tanık olduğu bu eser yolculuğunda STK'larımızın oynadığı rolün de farkındayız. Bizi güçlü kılanda işte bu ortak akıldır. Hemşerilerimizle yaptığımız istişare, ortaya koyduğumuz irade, eser olarak kentimize geri dönmektedir" şeklinde konuştu. "Millet bahçelerinden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kadar her alana kaynak ayırıyor, vatandaşımızın derdiyle dertleniyoruz" ifadelerini de sarf eden Başkan Büyükakın, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tıpkı devletimiz gibi Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Cumhurbaşkanımızın özellikle bizden istediği en önemli konuların başında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız gelmektedir. Her fırsatta bize bunu hatırlatır, sağlık ve sosyal destekler konusunda çok dikkatli olmamızı ister" diye konuştu.

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Haber: Başkan Büyükakın: Kocaeli, 81 ilin özetidir - Haberler
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