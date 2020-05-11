Başkan Büyükakın, "Kentimize eser kazandırmak için aşk ile çalışıyoruz"
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Başkan Büyükakın, "Kentimize eser kazandırmak için aşk ile çalışıyoruz"

Başkan Büyükakın,
11.05.2020 14:10 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:10

İzmit Gültepe Kavşağı'ndaki asfaltlama çalışmalarında inceleme yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Kentimize hizmet etmek, eser kazandırmak ve yatırım yapmak için tüm çalışanlarımızla aşk ile çalışıyoruz" dedi.

İzmit Gültepe Kavşağı'ndaki asfaltlama çalışmalarında inceleme yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Kentimize hizmet etmek, eser kazandırmak ve yatırım yapmak için tüm çalışanlarımızla aşk ile çalışıyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, küp parke taş olması sebebiyle vatandaşların araç ile geçerken rahatsız olduğu İzmit Gültepe Kavşağı'ndaki asfaltlama çalışmalarında inceleme yaptı. Gece boyunca alın teri dökerek kente hizmet eden çalışanlara baklava ikram eden Başkan Büyükakın, ulaşımın daha konforlu ve kesintisiz hale gelmesi için çalıştıklarını belirtti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu'nun da eşlik ettiği denetlemede, Gültepe Kavşağı'nda çalışan işçilerle sohbet eden Başkan Büyükakın, "Kentimize hizmet etmek, eser kazandırmak ve yatırım yapmak için tüm çalışanlarımızla aşk ile çalışıyoruz" dedi.

Gültepe Kavşağındaki küp taş parkelerin yerine yapılan asfalt serim çalışmasını geç saatlere rağmen yerinde inceleyen Başkan Büyükakın, "İzmit SEKA Tüneli yapıldığından bugüne kadar on yıldan fazla bir zaman geçti. O zamanki trafik yüküyle şimdiki trafik yükü bir değil. Küp taşların trafik konforunu olumsuz etkileyen bir yönü de vardı. Ondan da kurtulmanın zamanı gelmişti. Yeni düzenlemeyle kavşakta sürücülerin hareket kabiliyeti daha rahatlayacak ve kavşağın performansı artacak. Ordu Evi ve bu bölgemizde iki bin tona yakın asfalt serimi gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu.

Trafiğin olduğu zamanlarda çalışma yapmakta zorlandıklarını belirten Başkan Büyükakın, "Trafiğe olumsuz etkileri olacak diye şehrin en hareketsiz zamanlarında tercih ediyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasının vermiş olduğu bu avantajı bugün de şehrin diğer noktalarında olduğu gibi burada da çalışma arkadaşlarımızla değerlendirdik. Bugün yine işçi kardeşlerimize moral olmak hem de çalışmanın gidişatını görmek için buradayız. Çalışanlarımız mübarek Ramazan gününde alın terini ortaya koyuyorlar. Sahada çalışan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Onlar olmazsa bu işler olmaz. Bu işlerin altında onların büyük bir emeği var. Allah hepsinden razı olsun" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya'nın da hazır bulunduğu incelemede Başkan Büyükakın, "Sokağa çıkma yasaklarını fırsat bilerek buradan halkımızın bizden beklentisine cevap veriyoruz. Burada yaptığımız çalışma vatandaşımızın hayatında önemli bir konfora yol açacak. Küp taşlar aynı zamanda geceleri bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız için hızlı geçişlerde rahatsızlık kaynağı oluyordu. O yönüyle de gürültüyü azaltıcı bir uygulama oldu" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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