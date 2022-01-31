Başkan Büyükakın: "Gözümüz hiçbir zaman arkada kalmadı"

KOCAELİ (İHA) - İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Doğan Kara'nın onuruna verilen yemeğe katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Görev yaptığı sürece bizim gözümüz hiçbir zaman arkada kalmadı" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Doğan Kara'nın onuruna verilen yemeğe katıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ve İSU Genel Müdürü Ali Sağlık'ın yanı sıra genel sekreter yardımcıları Sadık Uysal, Gökmen Mengüç ve Dr. Hasan Aydınlık, genel müdürler ve daire başkanlarının katıldığı yemekte konuşan Başkan Büyükakın, "Kocaeli'miz başta olmak üzere kurumumuza verdiği emekler için Doğan Kara'ya çok teşekkür ediyorum. Emeklilik hayatında kendisine ve ailesine sağlıklı bir yaşam diliyorum" dedi.

"Bu aziz şehrin insanlarına hizmet etti"

"Görev yaptığı sürece bizim gözümüz hiçbir zaman arkada kalmadı" diyen Başkan Büyükakın, "İtfaiye teşkilatına verdiği emeklerinin karşılığını Rabbim inşallah ahirette mükafatlandırsın. Doğan bey, 44 yıl bu kentte ve bu aziz şehrin insanlarına hizmet etti. Bir kez daha kendisine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Doğan Kara ise "Ülkeme ve şehrimize hizmet etme şansını yakalamış birisi olarak bu günleri gösteren Rabbime şükürler olsun. Vatandaşlarımıza hizmet etmenin çok büyük onurunu, gururunu yaşadık. Bizlere her fırsatta destek olan Tahir Başkanımıza ve sizlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KOCAELİ