Başkan Bulutlar'dan Kurban Bayramı Mesajı

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, "Bayramlar, bizi birbirimize bağlayan, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, dayanışmamızı pekiştiren zaman dilimlerindendir" dedi.

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

Bulutlar mesajında, bayramların İslam alemi için apayrı bir anlam ve önem taşıdığını belirterek, "Manevi bayramlarımız, bizi adeta kalkan gibi koruyan bir zırhtan farkızdır. Çünkü bayramlar sayesinde Müslümanlar olarak bizler saflarımızı daha bir sıklaştırır, birbirimizle daha bir dayanışırız. Bu yüzden bayramlar bizim için birliktir, dirliktir, beraberliktir, kardeşliktir" ifadelerini kullandı. Mesajında İslam aleminin çok zor bir süreçten geçtiğinin altını çizen Başkan Bulutlar, "Ümit ediyoruz ki, idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı, İslam aleminin karşı karşıya kaldığı sıkıntıların çözümüne, felaha ve feraha kavuşmamıza vesile olur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Palandöken ilçe sakinlerimiz olmak üzere, Erzurumlu kadirşinas hemşehrilerimin bayramlarını tebrik ediyor, esenlikler diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM