Başkan Bülent Öz'den hastalara ziyaret
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Başkan Bülent Öz'den hastalara ziyaret

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

05.12.2019 18:07 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:12
Başkan Bülent Öz'den hastalara ziyaret

Belediye Başkanı , Çan Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.


Önce Çan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. H. Gürkan Çoban'ı ziyaret ederek işlerinde kolaylıklar dileyen Başkan Bülent Öz, ardından da hastanede yatan hastaları ve refakatçilerini ziyaret ederek kendileri ile bir süre sohbet etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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