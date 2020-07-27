Başkan Bilgin: "Sivas'ın her bölgesini yaşanabilir kılmak istiyoruz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Bilgin: "Sivas'ın her bölgesini yaşanabilir kılmak istiyoruz"

Başkan Bilgin: "Sivas'ın her bölgesini yaşanabilir kılmak istiyoruz" Sivas Belediyesi, vatandaşların yaz aylarında su sıkıntısı yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor Sivas Belediyesi, vatandaşların yaz aylarında su sıkıntısı yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Başkan Bilgin:
27.07.2020 17:43 | Son Güncelleme: 27.07.2020 19:03

Başkan Bilgin: "Sivas'ın her bölgesini yaşanabilir kılmak istiyoruz"

Sivas Belediyesi, vatandaşların yaz aylarında su sıkıntısı yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

SİVAS - Sivas Belediyesi, vatandaşların yaz aylarında su sıkıntısı yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sivas Belediyesi insan odaklı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Karşıyaka Mahallesi'nde vatandaşların su sıkıntısı yaşamaması amacıyla Kurt Deresi mevkiinden 4 km uzunluğunda içme suyu hattı çekiliyor. Sıcaklıkların arttığı yaz mevsiminde vatandaşların su sorunu yaşamaması amacıyla bir dizi önlemler alan Sivas Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi'nde oluşabilecek su sorununu gidermek amacıyla bölgeye Kurt Deresinden 4 km hat çekerek su takviyesi yapacak. Çimento Fabrikası arkasında yapılan çalışmaları Belediye Başkanı Hilmi Bilgin yerinde inceleyerek konu hakkında bilgi aldı.

Gerçekleştirilen çalışmaları değerlendiren Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Üstyapı hizmetlerini götürürken bir şehirde olmazsa olmaz olan altyapı sorunlarını çözmek için farklı bölgelerde ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Karşıyaka ve Esenyurt mahallelerimizin su sorunu yaşamaması için İçme Suyu Hattı Projesini hayata geçiriyoruz. Kısa bir süre içerisinde bu çalışma tamamlanacak" dedi.

Sivas'ı yaşanılabilir bir şehir yapmak için gayret gösterdiklerini belirten Başkan Bilgin, "Altyapısıyla, üst yapısıyla, sosyal belediyeciliği ile kültürel faaliyetleri ile bir bütün halinde çalışmalarımız programlı bir şekilde devam ediyor. Altyapısını tamamladığımız alanlarda asfalt, kaldırım çalışmaları, kültür merkezlerini parklarını tamamlayarak şehrimizin her bölgesine hizmet götürüyoruz. Sadece bir bölgeyi değil 65 mahallemizi de yaşanılabilir kılmak için ekiplerimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Arkadaşının 'Ye bir şey olmaz' dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti Güncel
Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi Güncel
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü Güncel
Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü
Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar Ekonomi
Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı Magazin
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Son Dakika: 2020 yılı için fındık taban fiyatının kilosu 22,50 lira olarak belirlendi. Ekonomi
Son Dakika: 2020 yılı için fındık taban fiyatının kilosu 22,50 lira olarak belirlendi.
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
Salı gününe dikkat! Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verdi
Salı gününe dikkat! Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verdi
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü
Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü
Beşiktaş'ta Çarşı karıştı! Bir kafede kavga çıktı, sandalyeler havada uçuştu
Beşiktaş'ta Çarşı karıştı! Bir kafede kavga çıktı, sandalyeler havada uçuştu
Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı
Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı
Alkollü sürücünün çarptığı 8 yaşındaki Egehan, hayatını kaybetti
Alkollü sürücünün çarptığı 8 yaşındaki Egehan, hayatını kaybetti
Son Dakika: Erdoğan'dan vatandaşlara Kurban Bayramı çağrısı: Kesim yerlerinde yoğunluk olmaması için 2. ve 3. günleri tercih edin
Son Dakika: Erdoğan'dan vatandaşlara Kurban Bayramı çağrısı: Kesim yerlerinde yoğunluk olmaması için 2. ve 3. günleri tercih edin
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
DSÖ'den koronavirüsle ilgili korkutan sözler: Gelecekte eski normale asla geri dönüş olmayacak
DSÖ'den koronavirüsle ilgili korkutan sözler: Gelecekte eski normale asla geri dönüş olmayacak
Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor
Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti
Son Dakika: İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı
Son Dakika: İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı
Sahte avukat, iş vaadiyle kandırdığı kadınların 30 bin lirasını dolandırdı
Sahte avukat, iş vaadiyle kandırdığı kadınların 30 bin lirasını dolandırdı
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
İnternet üzerinden 'jigolo' tuzağı kuran şebeke üyeleri adliyeye sevk edildi
İnternet üzerinden 'jigolo' tuzağı kuran şebeke üyeleri adliyeye sevk edildi
Juventus üst üste 9. kez şampiyon oldu, Merih Demiral tarihe geçti
Juventus üst üste 9. kez şampiyon oldu, Merih Demiral tarihe geçti
Rusya ile uçuşlar karşılıklı olarak 1 Ağustos'tan itibaren tekrar başlayacak
Rusya ile uçuşlar karşılıklı olarak 1 Ağustos'tan itibaren tekrar başlayacak
Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, takımın başına Ömer Erdoğan'ı getirdi
Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, takımın başına Ömer Erdoğan'ı getirdi
Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı
Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Pınar Gültekin Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Emrah Demet Akalın Kerem Bursin İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Selçuk İnan Burak Yılmaz Mehmet Topal Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bursa Futbolcu Başakşehir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Başkan Bilgin: "Sivas'ın her bölgesini yaşanabilir kılmak istiyoruz" - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 19:38:36. #1.14#
title