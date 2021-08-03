Başkan Bilgin öncülük etti, Saruhanlı tek yürek oldu
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Başkan Bilgin öncülük etti, Saruhanlı tek yürek oldu

Başkan Bilgin öncülük etti, Saruhanlı tek yürek oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Antalya ve Muğla'da devam eden yangınlardan etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere Saruhanlı Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına ilişkin önce mahalle muhtarlarıyla ardından İlçedeki Sivil Toplum Örgütü temsilcileriyle bir araya geldi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Antalya ve Muğla'da devam eden yangınlardan etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere Saruhanlı Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına ilişkin önce mahalle muhtarlarıyla ardından İlçedeki Sivil Toplum Örgütü temsilcileriyle bir araya geldi.

Başkan Bilgin'in makamında düzenlenen toplantıya Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Emin Kenez, Tariş Üzüm Birliği Başkanı Hayri Sarıgöl, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Arif Bilek ile Sınırlı Sorumlu Saruhanlı 19 No'lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ramazan Uzundal katıldı.

Toplantıda, yangın bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere ne gibi yardımlar toplanacağı ve bunların sevk ve idaresi konuları el alındı.

Yardım kampanyası başladı

Antalya ve Muğla'da devam eden yangınlardan etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere Saruhanlı Belediyesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri mahalle muhtarlığına, kayıtlı oldukları odaya yada, Saruhanlı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne 9 Ağustos Pazartesi gününe kadar yardım malzemelerini teslim edebilecek.

Yardımlar 10 Ağustos'ta yola çıkacak

Toplanan Yardımlar, 10 Ağustos Salı Günü Saruhanlı Belediyesi tarafından Antalya ve Muğla'daki vatandaşlara ulaştırılacak.

İhtiyaç duyulan malzemeler ise şöyle: "Gıda ve Erzak Malzemeleri, Yanık Kremi, Çorap, Pil, Battaniye, Bebek Bezi, Bebek Maması, Peçete, Islak Mendil, Göz Damlası, Kullanılmamış İç Çamaşırı, Un, Buğday, Yem, Zeytin, Zeytinyağı" - MANİSA

Başkan Bilgin öncülük etti, Saruhanlı tek yürek oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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