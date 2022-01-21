Başkan Bilgin'den Azimli'ye halı saha ve piknik alanı müjdesi - Haberler
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Başkan Bilgin'den Azimli'ye halı saha ve piknik alanı müjdesi

Başkan Bilgin'den Azimli'ye halı saha ve piknik alanı müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Azimli Mahallesinde çocuklar ve gençler için halı saha yapacaklarını, mahalledeki çamlık bölgesini ise piknik ve mesire alanına dönüştüreceklerini bildirdi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Azimli Mahallesinde çocuklar ve gençler için halı saha yapacaklarını, mahalledeki çamlık bölgesini ise piknik ve mesire alanına dönüştüreceklerini bildirdi.

Başkan Bilgin, Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal, Meclis Üyesi Hasan Aydır ve Fen İşleri Müdürlüğü personeli ile birlikte Azimli Mahallesini ziyaret ederek, söz konusu yatırımların yapılacağı alanlarda incelemelerde bulundu.

Azimli Muhtarı Osman Yanar tarafından karşılanan Bilgin, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Azimli Mahallemize halı saha ve piknik alanı yapacağız. Yakın zamanda çalışmalara başlayacağız. Bu yıl içinde tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz. Hayırlı olsun. Bizler, halkımıza verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirip, Saruhanlımızı yatırım ve hizmetlerle donatıyoruz. Tıkır tıkır çalışıyor, teker teker tamamlıyoruz." - MANİSA

Başkan Bilgin'den Azimli'ye halı saha ve piknik alanı müjdesi

Başkan Bilgin'den Azimli'ye halı saha ve piknik alanı müjdesi

Başkan Bilgin'den Azimli'ye halı saha ve piknik alanı müjdesi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Fen İşleri Müdürlüğü, Zeki Bilgin, Saruhanlı, piknik, Politika, Haber

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