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Başkan Beyoğlu, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Beyoğlu, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kentin en işlek caddelerinden olan Cemiloğlu Caddesi'ne çıkarma yaparak, esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kentin en işlek caddelerinden olan Cemiloğlu Caddesi'ne çıkarma yaparak, esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların daveti üzerine kömür sobası etrafında sıcak bir sohbet ortamı gerçekleştiren Başkan Beyoğlu, neşeli geçen buluşmada vatandaşların taleplerini dinledi. Vatandaşların memnuniyetlerini dile getirmesi Beyoğlu'nu mutlu ettiği belirtildi. Beyoğlu," Cemiloğlu Caddesi esnaf ve sokak sakinleriyle bir araya geldik. Vatandaşlarımızla kıraathanede hasbihal edip soğuk kış gününde sıcak ve samimi sohbetleriyle içimizi ısıttık.

Vatandaşlarımızın bize ve belediyemize güvenleri tam" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Caddedeki iş yerlerine girerek esnaflara hizmetlerle ilişkin mini bir anket yapan Beyoğlu, iletilen tüm talep ve eksiklerin gereğinin yapıldığını sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

Başkan Beyoğlu, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

Başkan Beyoğlu, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

Başkan Beyoğlu, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Politika

Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Politika, Haber

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