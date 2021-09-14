Başkan Besim Dutlulu, mesaiye işçilerle kahvaltı yaparak başladı

Mesaisine belediye şantiyesindeki işçilerle kahvaltı yaparak başlayan Başkan Besim Dutlulu, gece gündüz demeden Akhisar için çalışan tüm emekçi personele teşekkürlerini iletti.

İşçilerle sohbet ederek hayırlı mesailer dileyen Başkan Dutlulu,"Bugün mesaimize, belediye şantiyemizdeki işçi arkadaşlarımızla kahvaltı yaparak başladık. Şehrimizin gelişip güzelleşmesi için yoğun bir emek harcayan tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hep birlikte Akhisar'ımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

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