Başkan Battal İlgezdi: "Ataşehir'de kaçak yapılaşmaya izin yok"
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Başkan Battal İlgezdi: "Ataşehir'de kaçak yapılaşmaya izin yok"

09.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:59
Başkan Battal İlgezdi:

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde imara aykırı kaçak yapılaşmaya göz yumulduğuna ilişkin iddialara karşı yerinde incelemelerde bulundu.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde imara aykırı kaçak yapılaşmaya göz yumulduğuna ilişkin iddialara karşı yerinde incelemelerde bulundu.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Ataşehir Zabıta Müdürlüğü ile Yapı Denetim ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Ferhatpaşa Mahallesi'nde kaçak yapı denetimi gerçekleştirdi. Başkan Battal İlgezdi, bir televizyon kanalında yer alan "Ataşehir'de Ferhatpaşa Mahallesi'nde Ruhsatsız Bina Yapımı" ile ilgili haber üzerine, yerinde incelemelerde bulundu. İzinsiz ve kaçak yapılaşmaların yıkım çalışmalarının devam ettiği Ferhatpaşa Mahallesi'nde belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlere katılan İlgezdi, yıkım işlemi devam eden yapılarla ilgili yetkililerden detaylı bilgi alarak izinsiz yapılaşmaya Ataşehir'de izin verilmeyeceğin söyledi.

Habere konu yerin ruhsatlı olmasının anlaşılması üzerine gazetecilere açıklama yapan İlgezdi, "Söz konusu bina ruhsatlı. Ancak Ferhatpaşa'da yaklaşık olarak 60 bina kaçak olarak yapılmış ve bunun 43 tanesi tarafımızdan yıkılmıştır" dedi.

İmara aykırı ve ruhsatsız yapılaşmalar ile Ataşehir'in her mahallesinde mücadele ettiklerini bildiren İlgezdi "Ataşehir'de kent dokusunu bozan yapılaşmalara asla izin vermiyoruz. Ruhsatı olmayan yapıları sürekli kontrol ediyoruz. Uygunsuz olan yapıların yıkımlarını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Ferhatpaşa Mahallesi'nde temizlik ve hijyen kurallarına uymayan işletmelerde de denetimlerin sürdüğünü belirten Başkan İlgezdi, Covid-19 yasakları ile ilgili de taviz vermediklerini bildirdi. - İSTANBUL

Başkan Battal İlgezdi: 'Ataşehir'de kaçak yapılaşmaya izin yok'
Başkan Battal İlgezdi: 'Ataşehir'de kaçak yapılaşmaya izin yok'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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