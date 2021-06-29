Başkan Bakkalcıoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Bakkalcıoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Bakkalcıoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde, vatandaşlarla görüşerek sohbet ederek, onların talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde, vatandaşlarla görüşerek sohbet ederek, onların talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Başkan Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile birlikte Saraycık, Köteşliler, Zübeyde Hanım caddeleri ile esnafın yoğun olduğu Kahri Ağa Sokak'ta bir takım ziyaret yaptı. Ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla görüşerek sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, onların talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'ni de ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu, Yaz Spor Okulu Kurslarına kayıt yaptırmaya gelen aileler ve öğrenciler ile de görüşerek sohbet etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Bakkalcıoğlu öğrencilere hayatları boyunca sağlık ve başarı temennisinde bulundu.

yandan Başkan Bakkalcıoğlu,40 yıllık Çarşı Mahalle Muhtarı Bedri Yaz'ın vefatının ardından 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılan muhtarlık seçimlerinde seçimleri kazanan Mehmet Fatih Uçaş'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunarak Uçaş'ı tebrik etti. Ardından geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul toplantısında güven tazeleyerek tekrar Kent Konseyi Başkanı seçilen Nurettin Oydu'ya nezaket ziyaretinde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu, Oydu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyarette Kent Konseyi Başkanı Oydu, Başkan Bakkalcıoğlu'na çalışmaları hakkında bilgi vererek faaliyetlerinde her zaman yanlarında olan, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Başkan Bakkalcıoğlu'na teşekkür etti. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Bakkalcıoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Bakkalcıoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Bakkalcıoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Bakkalcıoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Lütfü Türkkan Meral Akşener Vladimir Putin
Magazin Seda Sayan Kerem Kamışlı Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Emre Kocadağ Nihat Özdemir Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Bakkalcıoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 10:47:25. #1.14#

title