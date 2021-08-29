Başkan Bakkalcıoğlu kapalı pazarda yapılan aşure ikramına katıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kapalı pazarda yapılan aşure ikramına katıldı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kapalı pazarda yapılan aşure ikramına katıldı.

Muharrem ayı nedeniyle Bozüyük Sebze ve Meyve, Pazarcılar Derneği tarafından yapılan aşure ikramına Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Sebze ve Meyve Pazarcılar Derneği Başkanı Cem Murat, Bozüyük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Kayacık, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık, Ali Şahinoğlu, pazar esnafı ve vatandaşlar katıldı. Kapağı dualarla açılan aşure tenceresinden ilk ikramı Başkan Bakkalcıoğlu yaptı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören aşure ikramı için Bozüyük Sebze ve Meyve, Pazarcılar Derneği Başkanı Cem Murat'a ve dernek yönetimine teşekkür eden Başkan Bakkalcıoğlu "Aşure hayrınızı Allah kabul etsin" dedi. Aşure ikramının ardından pazar esnafını da ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu tezgahları tek tek gezerek hayırlı iş ve bereketli kazanç temennisinde bulundu. Kapalı pazar ziyaretinde alışverişe gelen hemşehrileri ile de görüşerek kısa sohbetler eden Başkan Bakkalcıoğlu vatandaşlara da kolaylıklar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı