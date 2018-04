Başkan Bakıcı Gençlik Kolları ile Bir Araya Geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, düzenlenen gecede AK Parti Gençlik Kolları yönetici ve üyeleri ile bir araya geldi.

Programa, Başkan Bakıcı'nın yanı sıra Bilecik AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, İlçe Başkanı Mesut Çetin, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Şeker, AK Parti Bozüyük Gençlik Kolları Başkanı Mithat Can Ceylan, gençlik kolları üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Birlikte yenilen akşam yemeğinin ardından konuşan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ; "Sizler AK Parti Gençlik Kolları olarak bizlerin geleceğisiniz. Bugün burada bulunan sizler sayesinde Türkiye daha iyi bir noktaya gelecektir" dedi.

Siyasi yaşamı ve geçirdiği evreleri gençler ile paylaşan Başkan Bakıcı, konuşmasında; "Geçirdiğimiz sıkıntılı günlerde ve hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile sokaklara dökülmüş milyonlar bu ülke üzerinde oynanan tüm kötü oyunlara en güzel cevabı vermiştir. Darbe girişimi amacına ulaşmış olsaydı belki de bugün Afrin'de terör örgütleri ile olan çatışmalar, belki Ankara'da yaşanacaktı" dedi ve gençlerin bu kara günleri asla unutmaması gerektiğini söyledi. Programda konuşan bir diğer isim olan AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık ise Bozüyük'te gençlerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek "bu gecenin hazırlanmasında emek veren başta Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya ve Gençlik Kolları Başkanı Mithat Can Ceylan'a teşekkür ediyorum" dedi. Seçimlerde en büyük gücün gençler olduğunu belirten Karabıyık, yeri geldiğinde kapı kapı gezerek, AK Parti'yi anlatan herkese teşekkür etti.

Program sonunda gençlere istedikleri her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Başkan Bakıcı, AK Parti'nin gençler ile büyüyen ve Türkiye için çalışan bir parti olduğunu belirterek, buluşmaların devam edeceğini söyledi. Yapılan destekler ve her zaman yanında oldukları için Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya ve tüm partililere teşekkür eden Gençlik Kolları Başkanı Mithat Can Ceylan, geceye katılan gençlerin yanlarında olduklarını ve yaşadıkları sorunlarda kendilerine ulaşabileceklerini belirtti. - BİLECİK