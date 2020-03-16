Başkan Bahçavan'dan umrecilere karantina uyarısı
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Ramazan Bahçavan, Dursunbey, Güncel

Başkan Bahçavan'dan umrecilere karantina uyarısı

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın talimatıyla ilçe genelinde bulunan çocuk parkları, toplu taşıma araçları, okullar ve ibadethaneler, kamu kurumları virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla dezenfekte edildi.

16.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:58
Başkan Bahçavan'dan umrecilere karantina uyarısı

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın talimatıyla ilçe genelinde bulunan çocuk parkları, toplu taşıma araçları, okullar ve ibadethaneler, kamu kurumları virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla dezenfekte edildi. Başkan Bahçavan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada umrecilere uyarılarda bulundu.


Sağlık Bakanlığının, Türkiye'de bir koronavirüs vakasının tespit edildiğine yönelik açıklamasının ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Dursunbey'de de önlemler artırıldı. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın talimatıyla geçtiğimiz haftasonu başlatılan çalışmalarda özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda temizlik ve ilaçlamayla birlikte dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi. İlçenin dört bir yanında yapılan çalışmaların belirli periyotlarla birlikte düzenli olarak devam edeceği belirtildi.


İlçe genelinde özellikle kamu kurumları, toplu ulaşım araçları, çocuk parkları, okullar ve ibadethanelerde dezenfekte çalışması başlatan Dursunbey Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, belirli periyotlarla dezenfekte çalışmalarını sürdürecek.Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan korona virüs önlemleri için İlçede gerekli tedbirleri aldıklarını ifade ederek "Bilindiği üzere tüm Dünyayı etkileyen koronavirüs konusunda hepimize görevler düşüyor. Devletimizin resmi kurumlarının açıklamaları dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi ve kişisel basit önlemlerin alınması önem taşıyor. Bizler Dursunbey Belediyesi olarak ilk günden bu yana vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için gerekli bütün tedbirleri aldık ve çalışmalarımızı arttırdık. İnsanlarımızın sıklıkla ziyaret ettiği kamu kurumları,çocuk parkları, toplu taşıma araçları, okullar ve ibadethanelerimizi dezenfekte ediyoruz. Halkımızdan talebimiz kişisel önlemlerini alsınlar ama asla panik olmasınlar. Devletimizin bütün kurumları ve biz Dursunbey Belediyesi olarak koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.


Geçtiğimiz hafta umreden gelen vatandaşları da uyaran Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan;"Umre ibadetlerini tamamlayarak İlçemize dönen hemşehrilerime özellikle rica ediyoruz. Bu süreçte ziyaretçi kabul etmeyelim. Ziyaretlerimizi de askıya alalım. Tedbirlerimizi alarak 14 kuralına uyalım. Kendi karantinamızı kendimiz uygulayarak şu süreci sağlık ve mutlulukla atlatalım" dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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