Başkan Babaş'tan MHP Adayına Proje Yanıtı Açıklaması

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile MHP belediye başkan adayı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu arasında 'alıntı proje' tartışması devam ediyor.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babas, alıntı proje tartışmasında ile MHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Galip Vidinliolu'na cevap verdi. Projelerini açıklayan Babaş, "Başka şehirlerin projelerini kendi projemiz diye açıklamadık" dedi.

30 yılı aşkın süredir Kastamonu'ya hizmet ettiğini ve alın terinin karşılığını iyi bildiğini belirten Tahsin Babaş, "Emeği, alın teri, mücadelesi ve memleketine yaptığı yatırımları iftiralarla karalanmak istenen bir kardeşiniz olarak açıkça söylemeliyim ki; hiç kimsenin alın terine haksızlık etmedim, etmem. Çünkü biz, haysiyetli, onurlu ve gururlu insanlarız, sözde değil özde Kastamonuluyuz. Mesleğimiz olan belediyeciliğin gereği olarak üç ayda hangi projenin üretileceğini de iyi biliriz. Türkiye'deki her projeyi takip ederiz. Gecemizi gündüzümüze kattığımız, sevdamız olan memleketimiz için Türkiye'ye örnek olacak projeler üretmeye çalışırız" dedi.

Bir projenin kopyala-yapıştır olduğunu anlamak için o mesleğin ehli olunması gerektiğine dikkat çeken Başkan Babaş: "Tabi ki mesleği belediyecilik olmayanların neyin proje, neyin kopyalama olduğunu bilmesini beklemiyorum. Kopyala yapıştır ile ilgili kendimize bakmamız iletilmiş bizlere. Kocaeli'nin AK Parti Belediyesi olan Dilovası Belediyesi'nin Kapalı Pazar projesinin görselini alıp, Kastamonu'ya kapalı Pazar alanı olarak açıklamadık. Yine, AK Parti vizyonunu taşıyan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya Yöresel Ürün Pazarı'nın iç görselini semt pazarı olarak hemşerilerimizin huzuruna çıkartmadık. Yine, özel bir mimarlık bürosunun İstanbul Altunizade'de yapımı planlanan ofis çalışmasının görüntüsünü Kastamonu'ya Modern Kent Müzesi olarak vaat etmedik. Yani bizler il, ilçe ve özel mimarlık ofislerinin projelerini kopyala yapıştır yaparak ilimize sunmadık. İşin doğrusu dayanağı olmayan bir söz söylemedik. Kimsenin alın terine saygısızlığımız olmadı" şeklinde konuştu.

Konuyu çok fazla uzatma taraftarı olmadığını belirten Babaş, "Bizlerin kimsenin alın terine laf etmediği galiba anlaşılmıştır. Ancak birilerinin başka birilerinin alın terini Kastamonu'ya görsel olarak sunduğu ortadadır. Eğer mesleğiniz belediyecilik değilse belediyeyi ve projeyi bilmiyorsanız birileri gelir sizi kandırır. Belediyecilik tecrübe işidir, vizyon işidir, proje üretme işidir, şehri tanıma işidir derken bunlardan bahsediyordum. Belediyecilikte mesleğine saygın olmalı, işine ciddiyetin olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Atık Su Arıtma Tesisi projesinde alın terinin imzası olduğuna dikkat çeken Başkan Babaş, "Bu projeyi, 15 yıl birlikte çalıştığım, Başkanım Sayın Turhan Topçuoğlu döneminde başlattık. Projeyi tamamen ben yürüttüm ve sundum. Atık Su Arıtma Tesisi Nisan ayı içerisinde ihaleye çıkacak. Bu işi de tamamladık. Kastamonumuza hayırlı uğurlu olsun" cümlelerini kullandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA