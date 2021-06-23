Başkan Ayşe Çakmak Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak istişareler kapsamında esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak istişareler kapsamında esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor.

Sabah saatlerinde mesaiye ziyaretlerle başlayan Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, esnafları gezerek hayırlı işler temennisinde bulundu.

Beraberinde belediye başkan yardımcılarıyla Adnan Menderes Bulvarı'nı gezen Başkan Ayşe Çakmak, yürütülen çalışmalar hakkında esnafı bilgilendirdi.

Alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Çakmak, gelen taleplerin çözülmesi için birim müdürlerine talimat verdi.

Rutin olarak sürdürdüğü esnaf ziyaretlerine devam ettiğini dile getiren Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, çalışmalar konusunda esnafı bilgilendirdiklerini söyledi.

Şehrin sorunları ve vatandaşların taleplerini bildiklerini belirten Başkan Çakmak, "Bazı kurumlarca yürütülen alt yapı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Bu süreçte yaşanan sıkıntıların da farkındayız. Şu nu vurgulamak gerekir ki mevcut alt yapı çalışmaları tamamlandığında ilçemizin çok uzun süre alt yapı konusunda sorunu kalmamış olacak. " dedi.

-Taleplerin karşılanması için talimat verdik

Esnaf ve vatandaşlardan gelen taleplerin çözümü noktasında gerekli hassasiyetin gösterildiğine dikkat çeken Çakmak, "Anlık çözülebilecek talepler ilgili birimlerimizce hemen çözüme kavuşturuluyor. Bu konuda aksaklık yaşanmaması için ekiplerimiz gereken özeni ve dikkati gösteriyor. Bazı konularda halkımızdan ricamız bir daha sabır göstermeleridir. Halkımız görecek ki beklenen ve özlenen hizmetler kısa sürede gelecek. " diye konuştu.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a ziyaretinden ötürü teşekkür eden bulvar esnafı, sorunların zaman içinde çözüleceğine inandıklarını dile getirdi.

Kaynak: Habermetre