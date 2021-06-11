Başkan Ayşe Çakmak, Bedensel Engelli Sporcuları Ziyaret Etti
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Başkan Ayşe Çakmak, Bedensel Engelli Sporcuları Ziyaret Etti

Başkan Ayşe Çakmak, Bedensel Engelli Sporcuları Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Bedensel Engelliler Spor Kulübü sporcularıyla bir araya geldi.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Bedensel Engelliler Spor Kulübü sporcularıyla bir araya geldi.

lige yükselme müsabakalarına katılmak üzere Yalova'ya giden sporcularla Şanlıurfa kara yolundaki bir dinlenme tesisinde bir araya gelen Başkan Ayşe Çakmak, takıma başarılar diledi. Bir süre sporcularla sohbet eden Başkan Çakmak, Siverek Belediyesi tarafından hazırlanan forma ve çantaları hediye etti.

Yalova'ya hareket öncesi sporculardan üst lige çıkma konusunda söz alan Çakmak, mutlu haberler beklediklerini söyledi.

Siverek Bedensel Engelliler Spor Kulübünü imkanlar ölçüsünde desteklediklerini ifade eden Başkan Ayşe Çakmak, "Siverek Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında yer alıyoruz. Söz konusu özel sporcular olduğunda ise daha fazla destek vermeye özen gösteriyoruz. Bu anlamda üst lige yükselme maçlarına katılacak olan Siverek Bedensel Engelliler Spor Kulübümüze birçok alanda destek sağladık. Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesindeki otobüsü kendilerine tahsis ederek rahat bir ortamda yolculuk yapmalarına katkı sağladık ki desteğimiz her zaman onlarla birlikte olacak. " diye konuştu.

Kulübün bir üst lige çıkacağına inandığını dile getiren Çakmak, sporcuların bunu başaracak güçte olduklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a desteklerinden dolayı teşekkür eden takım antrenörü Ahmet Baldemir, "Başkanımız Ayşe Hanım malzeme desteğinden araç desteğine kadar birçok alanda bizlere yardımcı oldu. Hem de uzun süredir unutulan engellilere destek oldu. Allah kendisinden razı olsun. Sadece maddi destekle kalmadı, yolculuğumuz öncesi bizi yalnız bırakmadı ki şu an hala yanımızda. Takımımım, kulübüm ve sporcularım adına kendisine teşekkür ediyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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