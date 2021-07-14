BAŞKAN AYŞE ÇAKMAK, 15 TEMMUZ EZANLARIN DARBEYİ SUSTURDUĞU BİR DESTANDIR

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, 15 Temmuz'un, darbelerin ezanları değil, ezanların darbeleri susturduğu emsalsiz bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi.

Hain terör örgütü FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki alçak darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı tutumu ve milletin demokrasiye sahip çıkmasıyla bertaraf edildiğini belirten Başkan Ayşe Çakmak, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır düsturunu şiar edinen aziz milletimiz, tarih boyunca vatanına ve bayrağına nasıl sahip çıkıldığını göstermiştir. Biz, bayrağı, toprağı ve ezanı söz konusu olduğunda canını feda etmekten bir an olsun çekinmeyen, her türlü fedakarlığı da tereddüt etmeden gösteren bir milletiz. " dedi.

15 Temmuz gecesinin darbe heveslilerine tokat niteliğinde bir cevap olduğunu ifade eden Ayşe Çakmak, "O gece milli iradeye, demokrasimize ve geleceğimize karşı hain planlar içerisinde olan teröristler, milletimizin tek yürek olacağını hesap edemedi. O gece emellerine ulaşamayan terörist grubunun hain darbe girişimi, halkımızın destansı direnişiyle etkisiz hale getirildi. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen ve gerçek vatan evlatlarının yanında mücadele eden milletimiz, FETÖ'nün hain-alçak darbe girişimine karşı çıkarak gösterdiği mücadeleyle tüm dünyaya ders verdi. " ifadelerini kullandı.

Çakmak, mesajını "Aziz vatanımızın bekası için canlarını feda eden başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum. Allah, bizlere bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. " sözleriyle tamamladı.

Kaynak: Habermetre