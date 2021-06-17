Başkan Ayık: "Gönül köprüleri kuruyoruz"

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Akyurt'un merkez dışında yer alan 20 mahallesine ziyaretlerini sürdürüyor.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Akyurt'un merkez dışında yer alan 20 mahallesine ziyaretlerini sürdürüyor.

Akyurtlularla hem sohbet eden hem de ihtiyaçlarını dinleyen Başkan Hilal Ayık, ziyaretlerde insanların kendilerini güler yüzle karşıladığını ve ziyaretlerden oldukça memnun kaldıklarını belirtti. Ziyaretlerde zaman zaman Meclis üyeleri ve başkan yardımcıları da yer alıyor.

Başkan Hilal Ayık, "Ramazan ayının ortasından itibaren mahallelerimizde ziyaretlere başladık. Pandemi hayatımıza girmeden önce muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizle gönül buluşmaları yaptık. Maalesef yarım kaldı. Normalleşme adımlarının bir bir açıklanmasıyla bizler de kurallar çerçevesinde sahaya çıkarak insanlarla bir araya gelmeye başladık. 20 mahallemizin tamamını ziyaret etmeyi hedefliyoruz. Akyurtluların kapısına gittiğimizde kendinizi evinizde gibi hissediyoruz. Çok samimi bir hava oluşuyor. Bu durum bizi oldukça memnun ediyor. Hem muhabbet edip hem mahallelerin ihtiyaçları hakkında istişare ediyoruz. Böylece katılımcı belediyecilik kavramını uygulamak için fırsatlar oluşuyor. Kısacası gönül köprüleri kuruyoruz. Bizlere kapılarını açan, dört gözle bekleyen mahallelerimizin sakinlerine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı