SİNOP (İHA) - Başkan Ayhan'dan çevre yolu projesi açıklaması

SİNOP - Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop kent trafiğini büyük ölçüde rahatlatacağı öngörülen ve kuzey kale surları bölgesinden geçirilecek olan Sinop Çevre Yolu Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Ayhan, viyadüklü çözüm yerine Aslan Mahallesinin kentsel dönüşüme sokulup, çevre yolunun bu güzergahtan geçirilerek, kenti yeni ve modern bir görünüme kavuşturmanın mümkün olacağını vurguladı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan; "Evet bir çevre yolu projesi bizimde var. Bakanlığında var. Ulaştırma Altyapı Bakanlığının da var. Fakat bizim çevre yolu projemizle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının çevre projesi aynı proje değil. Bizim çevre yolu projemiz tarihi kale surlarının içinden geçiyor. Bakanlığın projesi daha çok ham olmakla birlikte tarihi kale surlarının kuzeyinden, denizden geçiyor bakanlığın projesi kültür merkezinin önündeki kavşaktan 20 ayaklı bir viyadükle deniz kıyısına iniyor. Denizden kale surlarından 100 metre uzaklıkta deniz seviyesini 6 metre yükseklikte bir yolla meteoroloji istasyonunun önüne kadar gidiyor. Meteoroloji istasyonunun önünden tekrar dik bir viyadükle 18-20 ayaklı bir viyadükle tekrar karaya bağlanıyor. Yani bizim kale surlarımızın önünde şöyle 6 metre yüksekliğinde bir kütle. Şimdi bizim kale surlarımızın yüksekliği 10 metre. Siz şimdi 10 metrelik kale surlarının önüne 6 metre yol yapınca ortada bir çukur oluşuyor. Burası doldurulacak mı ne olacak? Bu tarihi kale surları viyadüğün altında mı kalacak bu ciddi bir sıkıntı. Bizde diyoruz ki bizim Sinop'ta kentsel dönüşümle çözeceğimiz bir proje daha var "dedi.

"Sinop'un birçok derdine derman olacak bir proje Aslan mahallesinde kentsel dönüşüm"

Başkan Ayhan; "Sinop için Sinop'un birçok derdine derman olacak bir proje aslan mahallesinde kentsel dönüşüm. Biz diyoruz ki madem Aslan mahallesine bir kentsel dönüşüm gerekiyor Aslan mahallesindeki kentsel dönüşümle birlikte çevre yolu projesini de çözelim. Nalbant sokağın kuzeyine Aslan mahallesi dediğimiz bölgeyi roman vatandaşımızın ağırlıklı yaşadığı bölgeyi kamulaştıralım. Oradaki insanları oradan çıkartalım çünkü orada konut stoku da çok eski çok zor şartlarda yaşıyorlar. Şimdi insanlar asansörlü evlerde oturmak istiyorlar, doğal gazı olsun istiyorlar, evin önünde çocuk parkı olsun çocuk evin bahçesinde oyun oynayabilsin istiyorlar. Komşularıyla aşağıya inip bahçede sohbet etmek istiyorlar. Şehrin göbeğinde geçen yüzyıldan kalan mahalle görüntüsü veriyor orası bize orada 360 hane yaşıyor yani bugün TOKİ'nin yapmış olduğu bir TOKİ sitesi kadar insan orada yaşıyor. Bizde diyoruz ki bu insanlara böyle bir site oluşturalım 360 hanenin içinde yaşayabileceği bir TOKİ sitesi bir üçüncü etap o insanları oraya taşıyalım onlar orada konforlu evlerinde doğalgazla ısınan, otoparkı olan, asansörü olan, yeşil alanı olan, spor tesisi olan o sitede yaşasınlar orası 50 metrekarelik bir alan o 50 metrekarelik alanı biz yıkalım nalbant sokağı genişleterek batur caddesinin paralelinden yeni bir çıkış güzergahı yapalım hem yolu yapalım, hem orada otopark yapalım, hem yeşil alan yapalım, hem çocuk parkı yapalım kentin neye ihtiyacı varsa o 50 metrekare içinde çözelim hem tarihi kale surlarının önündeki eski binaları yıkmış olalım hem de tarihi kale surlarımızı gün yüzüne çıkartalım hem de çevre yolu sorununu bu şekilde çözmüş olalım" diye konuştu.