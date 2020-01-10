Başkan Ayhan: "Çevre yolu için alternatif proje üretiyoruz"

10.01.2020 14:01 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:06

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, çevre yolu için alternatif bir proje ürettiklerini söyledi.



Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Sinop'ta bulunan gazetecilerle araya geldi. Toplantıda başkan Ayhan, Sinop'un gündemine dair açıklamalarda bulundu. Başkan Ayhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Ayhan, Sinop'a yapılacak çevre yolu projesi hakkında önemli gelişmelerin yaşandığından bahsetti. Başkan Ayhan, yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz hafta bize Karayollarından güzergah geldi. Bu güzergah Anadolu Öğretmen Lisesinden başlıyor, kale koruma mendireğine kadar viyadükle uzanıyor. O mendirek biraz daha genişletilip yol güzergahı haline getiriliyor. Mendireğin ucundan başka bir viyadükle Kumkapı'ya Kültür Merkezinin önüne çıkılıyor, oradan da başka bir viyadükle Stat Yolu'na çıkılıyor. Yalnız o viyadükler kent silueti açısından biraz uygunsuz görünecekti. Şu anda o viyadükler hakkında sıkıntılı gördüğümüz yerlere çalışıyoruz. Bununla ilgili de Aslan Mahallesi ile ilgili de bir kentsel dönüşüm projemiz vardı. Biz de yeni alternatif güzergah belirledik. Bu güzergahı Aslan Mahallesi'ne yapılacak kentsel dönüşümle birlikte yürütelim. O viyadüklere de ekstra para harcamadan kentsel dönüşümü gerçekleştirelim, Nalbant Sokak'ı da genişletelim, Batur Caddesi'ndeki alternatif yolumuz Nalbant Sokak'tan geçsin. Burayı da çevre yolu gibi kullanalım. Bu kentin içine viyadükleri sokmayalım, Aslan Mahallesi'ne yapacağımız kentsel dönüşümle Nalbant Sokak'ı da genişletelim. Bununla ilgili ekstra para gerektirmiyor, belediyenin bünyesinde bunu da gerçekleştirebiliriz. Böylelikle kentimizin trafiğini de rahatlatalım diye düşünüyoruz. Bununla ilgili projemizi Karayolları Genel Müdürüne ileteceğiz. Bu konu üzerinde çalışacağız. İstimlak gerektirmiyor ancak biraz fazla maliyetli bir proje. Konuyla ilgili çalışmalarımız halen devam ediyor. Karayolları Genel Müdürümüzden de görüşlerini alarak projeyi daha detaylı şekillendireceğiz" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA